На Аляске короновали самую толстую медведицу

В национальном парке и заповеднике Катмай на Аляске ежегодно проводится Fat Bear Week – «неделя толстого медведя», в рамках которой определяется и коронуется самое упитанное животное парка. До 2014 года его выбирали посетители парка, а позже эта опция стала доступна всем желающим, подписанным на заповедник в соцсетях.

В 2019 году в общей сложности самого толстого мишку выбирали усилиями 187 тысяч голосов, что в три раза больше, чем в прошлом году. В финале как следует подготовившаяся к зимней спячке медведица Холли набрала 17500 голосов, разгромно победив самого очевидного соперника – толстяка-медведя Лефти, получившего скромные 3600.

В этом году Холли стала одной из главных фаворитов отчасти благодаря видео, опубликованному на прошлой неделе в Твиттере и покорившему сердца зрителей. На нем она сидит на берегу реки, отдыхает и почесывает свой упитанный живот.