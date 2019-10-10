На Аляске короновали самую толстую медведицу

В национальном парке и заповеднике Катмай на Аляске ежегодно проводится Fat Bear Week – «неделя толстого медведя», в рамках которой определяется и коронуется самое упитанное животное парка. До 2014 года его выбирали посетители парка, а позже эта опция стала доступна всем желающим, подписанным на заповедник в соцсетях.
В 2019 году в общей сложности самого толстого мишку выбирали усилиями 187 тысяч голосов, что в три раза больше, чем в прошлом году. В финале как следует подготовившаяся к зимней спячке медведица Холли набрала 17500 голосов, разгромно победив самого очевидного соперника – толстяка-медведя Лефти, получившего скромные 3600.
В этом году Холли стала одной из главных фаворитов отчасти благодаря видео, опубликованному на прошлой неделе в Твиттере и покорившему сердца зрителей. На нем она сидит на берегу реки, отдыхает и почесывает свой упитанный живот.
Introducing the one, the only, the gloriously fat Holly - for your #FatBearWeek consideration. pic.twitter.com/h73njEYDp8— explore.org (@exploreorg) September 30, 2019
Согласно каталогу «Медведи реки Брукс», изданному в 2019 году, Холли – это одна из самых узнаваемых медведиц заповедника Катмай, и не только благодаря своим пышным формам, которые она приобрела в этом году. Шерсть медведицы очень светлая, но темнеет осенью и принимает оттенок «жареного маршмеллоу». Холли произвела на свет четыре помета медвежат, а в 2015 году усыновила годовалого детеныша, которого бросила мать. Принятие чужих детенышей – редкое явление у медведей, поскольку они в основном не склонны к проявлению альтруизма. Так что Холли – милостивая королева!
2019 #FatBearWeek Champion 435 Holly is taking her victory lap... #bearcam @exploreorg pic.twitter.com/lvGqcIbM5i— ajah (the crazy bear lady) (@ajah) October 9, 2019
«Этим летом Холли не рожала медвежат, поэтому смогла всю энергию посвятить себе любимой. Хотя в будущем она еще сможет стать матерью», – отметил Майк Фитц, один из создателей нацпарка.