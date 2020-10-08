На Аляске определили самого толстого медведя

Катмай — одна из самых диких земель в США, которая практически не развита. К толстым медведям не ведут ни дороги, ни линии электропередач. Здесь обитают волки, лоси, росомахи, рыси и орлы. У лосося есть безопасные, свободные места для откладывания икры. А штат Аляска гарантирует, что здоровое количество лососей будет плавать по рекам каждый год, вместо того, чтобы быть захваченными чрезвычайно успешной отраслью коммерческого рыболовства в регионе.

Толстые медведи — закономерное следствие жизни в диких землях, сохраненных в природе. Там медведи находятся на вершине пищевой цепочки и процветают. Переживать за их здоровье не стоит ещё и потому, что лишний вес — необходимость для того, чтобы пережить зимнюю спячку, во время которой медведи могут потерять до трети массы своего тела.

В этом году чемпион «Недели толстого медведя», 747-й, стал уже медведем-ветераном. Но следующее поколение не отстаёт, как, например, медведь 151 «Уокер» — участник конкурса этого года. Он почти наверняка продолжит традицию, если ему представится шанс.