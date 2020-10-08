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Звери

На Аляске определили самого толстого медведя

Михаил Сысоев
08 октября 2020
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Медведь, обозначаемый номером 747
Фото: Mike Fitz #Team747 / Facebook
Всё благодаря диким, нетронутым землям, изобилующим едой.

В национальном парке Катмай на Аляске уже 7 лет подряд проводится Fat Bear Week — «неделя толстого медведя», в рамках которой определяется и коронуется самое упитанное животное парка. Обитатели заповедника, отъевшиеся за лето лососем, превращаются в пухлых гигантов, а зрители голосуют за самого располневшего медведя.

Мы уже писали о фаворите конкурса 2020 года — медведе, обозначенном номером 747. В прошлом году он весил 635 килограммов, а в этом, вероятно, окажется еще более тяжёлым.

Титул самого толстого медведя года и впрямь завоевал 747-й, хотя Майк Фитц, натуралист и бывший смотритель парка Катмай, уверяет, что каждый из участников вышел из соревнования победителем.

Заслуга большого веса животных заключается в природе заповедника, уверяет Наоми Боак, медиа-рейнджер нацпарка Катмай.

«Это история об очень здоровой экосистеме — о лососе, у которого достаточно прохладной и пресной воды для процветания», — Наоми Боак.

Катмай — одна из самых диких земель в США, которая практически не развита. К толстым медведям не ведут ни дороги, ни линии электропередач. Здесь обитают волки, лоси, росомахи, рыси и орлы. У лосося есть безопасные, свободные места для откладывания икры. А штат Аляска гарантирует, что здоровое количество лососей будет плавать по рекам каждый год, вместо того, чтобы быть захваченными чрезвычайно успешной отраслью коммерческого рыболовства в регионе.

Толстые медведи — закономерное следствие жизни в диких землях, сохраненных в природе. Там медведи находятся на вершине пищевой цепочки и процветают. Переживать за их здоровье не стоит ещё и потому, что лишний вес — необходимость для того, чтобы пережить зимнюю спячку, во время которой медведи могут потерять до трети массы своего тела.

В этом году чемпион «Недели толстого медведя», 747-й, стал уже медведем-ветераном. Но следующее поколение не отстаёт, как, например, медведь 151 «Уокер» — участник конкурса этого года. Он почти наверняка продолжит традицию, если ему представится шанс.

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