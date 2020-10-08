На Аляске определили самого толстого медведя
В национальном парке Катмай на Аляске уже 7 лет подряд проводится Fat Bear Week — «неделя толстого медведя», в рамках которой определяется и коронуется самое упитанное животное парка. Обитатели заповедника, отъевшиеся за лето лососем, превращаются в пухлых гигантов, а зрители голосуют за самого располневшего медведя.
Мы уже писали о фаворите конкурса 2020 года — медведе, обозначенном номером 747. В прошлом году он весил 635 килограммов, а в этом, вероятно, окажется еще более тяжёлым.
Happy #FatBearTuesday! It's time for your FINAL vote of the week in the ultimate showdown: jumbo jet 747 or Chunk? The #FatBearWeek polls are now open at https://t.co/Jl79YcAj6z pic.twitter.com/9bczdP3n8g— explore.org (@exploreorg) October 6, 2020
Титул самого толстого медведя года и впрямь завоевал 747-й, хотя Майк Фитц, натуралист и бывший смотритель парка Катмай, уверяет, что каждый из участников вышел из соревнования победителем.
Заслуга большого веса животных заключается в природе заповедника, уверяет Наоми Боак, медиа-рейнджер нацпарка Катмай.
He did it! 747 is #FatBearWeek champion. #Team747 https://t.co/cPQ3dC78iu— Mike Fitz #Team747 (@FitzIke) October 7, 2020
Катмай — одна из самых диких земель в США, которая практически не развита. К толстым медведям не ведут ни дороги, ни линии электропередач. Здесь обитают волки, лоси, росомахи, рыси и орлы. У лосося есть безопасные, свободные места для откладывания икры. А штат Аляска гарантирует, что здоровое количество лососей будет плавать по рекам каждый год, вместо того, чтобы быть захваченными чрезвычайно успешной отраслью коммерческого рыболовства в регионе.
Толстые медведи — закономерное следствие жизни в диких землях, сохраненных в природе. Там медведи находятся на вершине пищевой цепочки и процветают. Переживать за их здоровье не стоит ещё и потому, что лишний вес — необходимость для того, чтобы пережить зимнюю спячку, во время которой медведи могут потерять до трети массы своего тела.
В этом году чемпион «Недели толстого медведя», 747-й, стал уже медведем-ветераном. Но следующее поколение не отстаёт, как, например, медведь 151 «Уокер» — участник конкурса этого года. Он почти наверняка продолжит традицию, если ему представится шанс.