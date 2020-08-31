На аукционе в Шотландии овцу продали за астрономическую сумму

Молодой барашек породы тексель на прошлой неделе был продан на аукционе в Шотландии за сумму, эквивалентную 490 000 долларов. Животное, получившее имя Двойной Бриллиант, происходит из очень респектабельной линии овец. Этот самец был выведен путем искусственного осеменения с использованием барана-чемпиона стоимостью более 86 000 долларов и овцы стоимостью более 46 000 долларов.
Джефф Эйкен, один из трех покупателей, объединивших усилия для покупки текселя, признает, что эта сумма кажется слишком огромной, однако им пришлось заплатить, чтобы заполучить во владение самца с такими хорошими генами. По его словам, они рассчитывают отбить эти деньги за счет потомков Двойного Бриллианта.
Sucedió en Escocia: el ovino Texel tenía un precio base de US$ 13.000 y una guerra de ofertas elevó el valor hasta que la compra la realizaron tres granjas https://t.co/HMt2WeVoS7— El Observador (@ObservadorUY) August 31, 2020
Сообщается, что эта покупка стала рекордной для овец, выставляемых на аукционах. Предыдущий рекорд в размере более 300 000 долларов был установлен в 2009 году.
Историческая родина овец породы тексель — нидерландские острова провинции Северная Голландия, один из островов и дал название породе. Тексели были выведены еще во времена Римской империи, но широкую популярность приобрели только в XIX веке. Качество породы было улучшено путем скрещивания овец тексель с баранами английских пород лейстер и линкольн.
Тексели ценятся за уникальные мясные качества, хорошую плодовитость, жизнестойкость ягнят. Кроме того, это очень выносливая порода хорошо адаптирована к выращиванию на открытом воздухе, устойчива к погодным условиям и болезням.
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