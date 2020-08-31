На аукционе в Шотландии овцу продали за астрономическую сумму

Молодой барашек породы тексель на прошлой неделе был продан на аукционе в Шотландии за сумму, эквивалентную 490 000 долларов. Животное, получившее имя Двойной Бриллиант, происходит из очень респектабельной линии овец. Этот самец был выведен путем искусственного осеменения с использованием барана-чемпиона стоимостью более 86 000 долларов и овцы стоимостью более 46 000 долларов.

Джефф Эйкен, один из трех покупателей, объединивших усилия для покупки текселя, признает, что эта сумма кажется слишком огромной, однако им пришлось заплатить, чтобы заполучить во владение самца с такими хорошими генами. По его словам, они рассчитывают отбить эти деньги за счет потомков Двойного Бриллианта.