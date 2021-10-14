На бразильских болотах нашли странных ягуаров: они живут стаей и рыбачат вместо охоты

Считается, что все ягуары – территориальные одиночки. А еще – что все они охотятся в основном на сухопутных млекопитающих, хоть и могут разнообразить меню крокодилами, черепахами и рыбой. Оказывается, это далеко не всегда так.

Ягуары живут в самых разных средах обитания, от пустынь Северной Америки до влажных тропических лесов в Центральной и Южной Америке. Эти кошки также обитают на территории Пантанала, самого большого в своем роде тропического водно-болотного угодья в мире, которое раскинулось на территориях Бразилии, Боливии и Парагвая.

Экологи Маноэль душ Сантуш-Филью и Карлос Перес знали о существовании большой популяции ягуаров, замеченных возле бразильской экологической станции Тайама. Этот большой экологический заповедник расположен в отдаленной северной части Пантанала. Чтобы узнать больше об этих кошках, они отправились туда вместе с экологами Таалу Леви и Шарлоттой Эрикссон.

Команде пришлось добираться до заповедника на лодке. Там они установили реагирующие на движение фотоловушки вдоль берегов, чтобы собрать данные о численности местных ягуаров. Однако то, что их тут очень много, стало ясно сразу.