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National Geographic Россия №213, октябрь 2021
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Звери

На бразильских болотах нашли странных ягуаров: они живут стаей и рыбачат вместо охоты

National Geographic Россия
14 октября 2021
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Фото: Charlotte Eriksson
Такого поведения среди строгих одиночек-ягуаров раньше не наблюдали.

Считается, что все ягуары – территориальные одиночки. А еще – что все они охотятся в основном на сухопутных млекопитающих, хоть и могут разнообразить меню крокодилами, черепахами и рыбой. Оказывается, это далеко не всегда так.

Ягуары живут в самых разных средах обитания, от пустынь Северной Америки до влажных тропических лесов в Центральной и Южной Америке. Эти кошки также обитают на территории Пантанала, самого большого в своем роде тропического водно-болотного угодья в мире, которое раскинулось на территориях Бразилии, Боливии и Парагвая.

Экологи Маноэль душ Сантуш-Филью и Карлос Перес знали о существовании большой популяции ягуаров, замеченных возле бразильской экологической станции Тайама. Этот большой экологический заповедник расположен в отдаленной северной части Пантанала. Чтобы узнать больше об этих кошках, они отправились туда вместе с экологами Таалу Леви и Шарлоттой Эрикссон. 

Команде пришлось добираться до заповедника на лодке. Там они установили реагирующие на движение фотоловушки вдоль берегов, чтобы собрать данные о численности местных ягуаров. Однако то, что их тут очень много, стало ясно сразу. 

«Вы выходите из лодки и сразу натыкаетесь на след ягуара. На деревьях процарапаны его метки, рядом есть кошачьи фекалии. Куда бы вы ни пошли, везде чувствуется явное присутствие этого суперхищника – раньше я такого не видела», – Шарлотта Эрикссон.

Позже команда собрала данные с 59 камер, которые работали с 2014 по 2018 год. На них оказалось более 1500 видео с ягуарами. Исследователи также поймали 13 ягуаров и оснастили их ошейниками с GPS, чтобы получить представление о плотности популяции животных, их передвижениях и социальных взаимодействиях.

Основываясь на собранных данных, ученые подсчитали, что на Экологической станции Тайама наблюдается самая высокая плотность ягуаров из когда-либо зарегистрированных: 12,4 особи на 100 квадратных километров. Это почти в три раза превышает рекордные наблюдения в других местах! 

На этом ученые не остановились. Проанализировав 138 образцов фекалий, они обнаружили, что в среднем в 55% из них содержались остатки рыбы, в 46% – водных рептилий, кайманов и черепах. Только 11% фекалий содержали остатки млекопитающих.

Исследователи уверены, что эта популяция ягуаров больше других групп больших кошек приспособилась к рыбоядной диете. По их словам, в Бангладеш есть тигры, которые живут в затопленных мангровых лесах и иногда лакомятся рыбой, но основу их рациона по-прежнему составляет сухопутная дичь. 

Камеры и ошейники также показали, что ягуары Тайама проводят много времени рядом друг с другом: они прогуливаются, рыбачат и играют вместе. Это исключительное поведение для ягуаров (если отталкиваться от того, что мы знаем о кошках в других частях света).

«Все, что мы знали о ягуарах до этого исследования, сводилось к тому, что они живут поодиночке и встречаются в основном только для спаривания», – Шарлотта Эрикссон.

Обилие водной добычи в затопленном заповеднике, защищенном от вторжений человека, может быть причиной такой необычной плотности ягуаров и их богатой социальной жизни. Возможно, пищи здесь так много, что нет надобности конкурировать за нее. 

Другая гипотеза заключается в том, что рыбачить и охотиться на кайманов с черепахами удобно только в нескольких местах, говорит Леви. Поэтому для доступа к ним требуется ладить с другими ягуарами. Другие хищники ведут себя аналогичным образом: бурые медведи, например, собираются в огромные группы, чтобы кормиться на нерестилищах лосося, несмотря на их типично уединенный характер.

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Charlotte Eriksson Пара ягуаров отдыхает у воды на заболоченных территориях Панталана
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По словам Эрикссон, ягуары в Пантанале сталкиваются со многими угрозами, и их количество в Бразилии сокращается, поскольку они страдают от засухи, пожаров и расширения сельского хозяйства. Очень важно понять, как ягуары реагируют на такие изменения. В 2020 году половина исследуемой территории погибла в огне, поэтому Эрикссон в настоящее время оценивает влияние пожаров на ягуаров и их периодически страдающие от наводнений жилища.

Ученые также хотят понять, как рыбная диета влияет на частоту питания прочей добычей и какие стратегии кошки используют для ловли рыбы. 

«Мы думаем, что много знаем об этих харизматичных крупных хищниках, но нам еще есть чему поучиться», – заключает Эрикссон. 

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