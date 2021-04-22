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На Чукотке замечены белухи в ледовом плену

Анастасия Баринова
22 апреля 2021
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Фото: Парк «Берингия»
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Фото: Парк «Берингия»
Спасать их не нужно: это естественный природный процесс.

В национальном парке «Берингия» были замечены белухи, попавшие в ледовый плен. Около 20 животных застряли в трех небольших полыньях в бухте Пенкигнгэй. До ближайшей открытой воды – не менее 40 км.

Такое случается, когда море долго не замерзает, но в момент проникновения белух глубоко в бухты вдруг наступает резкое похолодание. Также могла произойти подвижка ледового массива, который закупоривает проходы. События прокомментировал инспектор национального парка Артур Апалю:

«Почти каждый год белухи попадают в такой ледовый плен, но обычно это происходит вблизи кромки, а сейчас их зажало очень глубоко. Лед принесло к нам с севера в начале декабря. В это же время в проливе мы наблюдали белух. 24 декабря в бухте Пенкигнгэй была еще открытая вода, а потом ветер поменялся на юго-западный и бухту забило льдами. Я думал, что все белухи ушли, и только недавно мы их обнаружили».

Белухи умеют пользоваться воздушными полостями, которые бывают в подводной части льда. Находя такие полости, они способны выбраться из ловушки или продержаться до прихода «большой воды», пока подо льдом есть рыба. Во время наблюдений белухи проводили под водой до 25 минут, и, очевидно, за это время добывали себе корм. Большинство из них выглядит хорошо и имеет достаточную массу, и только четыре особи, на вид – старые, похудели. 

Ситуация вызвала большой общественный резонанс. Известно, что район Сенявинского пролива представляет для белух опасность: он изобилует узкими фьордами и имеет очень крепкий припай. В 1984 году в этих водах в ледовый плен попало несколько тысяч белух. Всю ту зиму и весну люди поддерживали промоины при помощи бензопил, а потом даже вызвали ледокол, но большинство животных при спасательной операции погибло. 

Сейчас также предлагается использовать ледокол, но биологи и экологи выступают против этой идеи. Подобным вмешательством можно навредить экосистеме района: если пригнать ледокол для спасения белух, который расколет льды, то могут погибнуть сотни детенышей тюленей. При этом нет гарантии, что белухи пойдут к открытой воде за ледоколом. 

Научный сотрудник парка и Института биологических проблем Севера ДВО РАН Анатолий Кочнев подчеркивает:

«Это естественная ситуация. Такое происходит достаточно регулярно, гибель животных – необходимый природный процесс: например, белые медведи специально выискивают таких попавших в ловушки белух, чтобы на них охотиться. Такие случаи зафиксированы и в Чукотском море, и в канадской Арктике. Из-за жалости мы можем вмешиваться в природные процессы, не подозревая, что можем навредить».

В бухте обитает порядка 180 видов рыб; в зимне-весенний период там в изобилии водится треска, навага, минтай, сайка, мойва, бычки, камбалы и другие виды. Даже если предположить, что белухи подъели всю рыбу неподалеку от полыньи  – они способны переносить периоды голодания за счет большого жирового запаса. 

«До вскрытия моря осталось не так и долго, есть шанс, что они продержатся»,– Кочнев.

Сотрудники парка продолжат вести наблюдение. Согласно долгосрочному метеопрогнозу, в дальнейшем уже не произойдет понижения температур, а приход циклонов может повысить шансы на разлом припая. Животные, пережившие суровую зиму и набравшие вес, весной смогут дождаться разрушения льдов, а такое развитие событий не навредит остальным обитателям Чукотки.

Узнайте больше о национальном парке «Берингия».

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