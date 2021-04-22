На Чукотке замечены белухи в ледовом плену

Белухи умеют пользоваться воздушными полостями, которые бывают в подводной части льда. Находя такие полости, они способны выбраться из ловушки или продержаться до прихода «большой воды», пока подо льдом есть рыба. Во время наблюдений белухи проводили под водой до 25 минут, и, очевидно, за это время добывали себе корм. Большинство из них выглядит хорошо и имеет достаточную массу, и только четыре особи, на вид – старые, похудели.



Ситуация вызвала большой общественный резонанс. Известно, что район Сенявинского пролива представляет для белух опасность: он изобилует узкими фьордами и имеет очень крепкий припай. В 1984 году в этих водах в ледовый плен попало несколько тысяч белух. Всю ту зиму и весну люди поддерживали промоины при помощи бензопил, а потом даже вызвали ледокол, но большинство животных при спасательной операции погибло.

Сейчас также предлагается использовать ледокол, но биологи и экологи выступают против этой идеи. Подобным вмешательством можно навредить экосистеме района: если пригнать ледокол для спасения белух, который расколет льды, то могут погибнуть сотни детенышей тюленей. При этом нет гарантии, что белухи пойдут к открытой воде за ледоколом.