На Филиппинах нашли мышей, считавшихся вымершими из-за извержения вулкана
В июне 1991 года вулкан Пинатубо на филиппинском острове Лусон буквально взорвался в одночасье, опустошив окрестности пирокластическими потоками и лахарами. Извержение было признано одним из самых сильных в XX веке — 6 баллов по шкале вулканических извержений (VEI). В результате катастрофы погибло как минимум 875 человек и была уничтожена стратегическая база ВВС США Кларк, расположенная в 18 км от Пинатубо.
За несколько дней извержения было выброшено около 10 км³ горных пород. В XX веке по этому показателю оно уступает лишь извержению Катмай-Новарупта в национальном парке Катмай на Аляске. Густые леса, покрывавшие гору до извержения, были уничтожены или серьезно повреждены.
В последние годы ученые вернулись в регион, чтобы изучить уцелевшие популяции млекопитающих, и в новой статье в Philippine Journal of Science исследователи объявили о повторном открытии вида мышей, который долгое время считался вымершим.
В начале 2011 года, а затем снова в 2012 году исследователь из Чикагского полевого музея Дэнни Балете изучал на Пинатубо фауну млекопитающих. В течение нескольких месяцев Балете и его команда полевых помощников (включая местных жителей из племени аэта) обследовали млекопитающих на горе, от основания и почти до вершины, где лес был разрушен извержением.
До извержения на горе Пинатубо не проводилось исследований млекопитающих. Однако образцы, хранящиеся в Национальном музее естественной истории США, предоставили некоторые записи с более низких возвышенностей вокруг горы.
«Большинство этих ранних записей относились к обычным видам летучих мышей, собранным в 1950-х годах, но один экземпляр был особенно интригующим — небольшой грызун, который стал типовым образцом и единственным примером нового вида, описанного в 1962 году как Apomys sacobianus, мышь вулкана Пинатубо», — говорит Ларри Хини, куратор отдела млекопитающих Чикагского полевого музея и один из авторов статьи.
Как отмечают исследователи условия на Пинатубо были очень суровы, а изыскания, проводимые командой Балете, были изнурительными и опасными. Даже через 20 лет свидетельства извержения были повсюду. Пейзаж был очень нестабильным из-за постоянно размывающихся отложений пепла и лахара, которые делали работу на крутых склонах опасной.
Растительность представляла собой редкое сочетание местных и неместных растений, густых зарослей травы (включая бамбук), кустарников, низкорослых виноградных лоз и небольшого количества деревьев — все это было характерно для среды обитания на ранних стадиях вторичного роста и не напоминало тропический лес, покрывавший гору до извержения. Конкретной мотивацией исследования Пинатубо было выяснение судьбы Apomys sacobianus.
Однако исследование Пинатубо преподнесло несколько сюрпризов. Всего на горе было задокументировано существование 17 видов млекопитающих, включая восемь видов летучих мышей, семь видов грызунов, а также диких свиней и оленей.
Самое удивительное, что самым многочисленным видом была вулканическая мышь Apomys sacobianus. Этот вид не только не был уничтожен извержением, но и процветал в этом сильно разрушенном ландшафте вместе с другими местными видами.
«Пинатубо может стать прекрасным местом для реализации долгосрочного проекта по мониторингу восстановления среды обитания и воссоздания сообществ после извержения. Такая информация будет полезна в усилиях по восстановлению территорий, которые были нарушены людьми», — отмечает Рикарт.
Балете вернулся в США после завершения полевых работ на Пинатубо, систематизировал образцы, сделал некоторые ранние заметки для возможной публикации, а затем отложил их, чтобы закончить позже. После того, как он внезапно умер в 2017 году в возрасте 56 лет, Рикарт и Хини подобрали и завершили исследование как дань уважения Балете, который теперь признан одной из самых важных фигур в филиппинской науке о биоразнообразии.
«Знание о том, что вид, который когда-то считался уязвимым и даже мог исчезнуть, на самом деле процветает, — лучшая дань Дэнни, которую мы можем себе представить», — заключает Хини.
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