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На Филиппинах нашли мышей, считавшихся вымершими из-за извержения вулкана

National Geographic Россия
25 января 2021
Apomys sacobianus
Apomys sacobianus
Фото: Field Museum
Грызуны, обитающие только на склонах вулкана Пинатубо, сумели пережить апокалипсис.

В июне 1991 года вулкан Пинатубо на филиппинском острове Лусон буквально взорвался в одночасье, опустошив окрестности пирокластическими потоками и лахарами. Извержение было признано одним из самых сильных в XX веке — 6 баллов по шкале вулканических извержений (VEI). В результате катастрофы погибло как минимум 875 человек и была уничтожена стратегическая база ВВС США Кларк, расположенная в 18 км от Пинатубо.

За несколько дней извержения было выброшено около 10 км³ горных пород. В XX веке по этому показателю оно уступает лишь извержению Катмай-Новарупта в национальном парке Катмай на Аляске. Густые леса, покрывавшие гору до извержения, были уничтожены или серьезно повреждены.

В последние годы ученые вернулись в регион, чтобы изучить уцелевшие популяции млекопитающих, и в новой статье в Philippine Journal of Science исследователи объявили о повторном открытии вида мышей, который долгое время считался вымершим.

В начале 2011 года, а затем снова в 2012 году исследователь из Чикагского полевого музея Дэнни Балете изучал на Пинатубо фауну млекопитающих. В течение нескольких месяцев Балете и его команда полевых помощников (включая местных жителей из племени аэта) обследовали млекопитающих на горе, от основания и почти до вершины, где лес был разрушен извержением.

«Большая часть наших полевых работ на Лусоне и в других местах на Филиппинах проводилась в естественных лесных средах обитания, где млекопитающие наиболее распространены. Но Дэнни не мог упустить возможность посмотреть, какие млекопитающие обитают на Пинатубо», — Эрик Рикарт, ведущий автор исследования и куратор отдела позвоночных в Музее естественной истории штата Юта.

До извержения на горе Пинатубо не проводилось исследований млекопитающих. Однако образцы, хранящиеся в Национальном музее естественной истории США, предоставили некоторые записи с более низких возвышенностей вокруг горы.

«Большинство этих ранних записей относились к обычным видам летучих мышей, собранным в 1950-х годах, но один экземпляр был особенно интригующим — небольшой грызун, который стал типовым образцом и единственным примером нового вида, описанного в 1962 году как Apomys sacobianus, мышь вулкана Пинатубо», — говорит Ларри Хини, куратор отдела млекопитающих Чикагского полевого музея и один из авторов статьи.

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Field Museum Склоны вулкана Пинатубо

Как отмечают исследователи условия на Пинатубо были очень суровы, а изыскания, проводимые командой Балете, были изнурительными и опасными. Даже через 20 лет свидетельства извержения были повсюду. Пейзаж был очень нестабильным из-за постоянно размывающихся отложений пепла и лахара, которые делали работу на крутых склонах опасной.

Растительность представляла собой редкое сочетание местных и неместных растений, густых зарослей травы (включая бамбук), кустарников, низкорослых виноградных лоз и небольшого количества деревьев — все это было характерно для среды обитания на ранних стадиях вторичного роста и не напоминало тропический лес, покрывавший гору до извержения. Конкретной мотивацией исследования Пинатубо было выяснение судьбы Apomys sacobianus.

«После извержения Пинатубо мы искали эту мышь на других пиках в горах Замбалес, но не смогли ее найти, что предполагает очень ограниченное географическое распространение этого вида. Мы думали, что вулкан может быть единственным местом, где жила эта мышь. В то время казалось возможным, что этот вид мог быть потерян из-за извержения», — Ларри Хини.

Однако исследование Пинатубо преподнесло несколько сюрпризов. Всего на горе было задокументировано существование 17 видов млекопитающих, включая восемь видов летучих мышей, семь видов грызунов, а также диких свиней и оленей.

Самое удивительное, что самым многочисленным видом была вулканическая мышь Apomys sacobianus. Этот вид не только не был уничтожен извержением, но и процветал в этом сильно разрушенном ландшафте вместе с другими местными видами.

«Пинатубо может стать прекрасным местом для реализации долгосрочного проекта по мониторингу восстановления среды обитания и воссоздания сообществ после извержения. Такая информация будет полезна в усилиях по восстановлению территорий, которые были нарушены людьми», — отмечает Рикарт.

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Field Museum Дэнни Балете

Балете вернулся в США после завершения полевых работ на Пинатубо, систематизировал образцы, сделал некоторые ранние заметки для возможной публикации, а затем отложил их, чтобы закончить позже. После того, как он внезапно умер в 2017 году в возрасте 56 лет, Рикарт и Хини подобрали и завершили исследование как дань уважения Балете, который теперь признан одной из самых важных фигур в филиппинской науке о биоразнообразии.

«Знание о том, что вид, который когда-то считался уязвимым и даже мог исчезнуть, на самом деле процветает, — лучшая дань Дэнни, которую мы можем себе представить», — заключает Хини.

Узнайте, как «вымерших» улиток нашли на заднем дворе ресторана, или как считавшаяся вымершей рогатая сумчатая квакша была обнаружена в лесах Эквадора.

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