На Филиппинах нашли мышей, считавшихся вымершими из-за извержения вулкана

В июне 1991 года вулкан Пинатубо на филиппинском острове Лусон буквально взорвался в одночасье, опустошив окрестности пирокластическими потоками и лахарами. Извержение было признано одним из самых сильных в XX веке — 6 баллов по шкале вулканических извержений (VEI). В результате катастрофы погибло как минимум 875 человек и была уничтожена стратегическая база ВВС США Кларк, расположенная в 18 км от Пинатубо.

За несколько дней извержения было выброшено около 10 км³ горных пород. В XX веке по этому показателю оно уступает лишь извержению Катмай-Новарупта в национальном парке Катмай на Аляске. Густые леса, покрывавшие гору до извержения, были уничтожены или серьезно повреждены.

В последние годы ученые вернулись в регион, чтобы изучить уцелевшие популяции млекопитающих, и в новой статье в Philippine Journal of Science исследователи объявили о повторном открытии вида мышей, который долгое время считался вымершим.

В начале 2011 года, а затем снова в 2012 году исследователь из Чикагского полевого музея Дэнни Балете изучал на Пинатубо фауну млекопитающих. В течение нескольких месяцев Балете и его команда полевых помощников (включая местных жителей из племени аэта) обследовали млекопитающих на горе, от основания и почти до вершины, где лес был разрушен извержением.