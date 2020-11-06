На границе задержали медвежонка, пытавшегося попасть в Канаду из США: фото

«Путешественник пытался покинуть страну по веским причинам, но не имел проездных документов. После решительной попытки с его стороны перейти границу, наши офицеры быстро задержали его и передали на зиму обществу дикой природы Smithers' Northern Lights», — говорится в сообщении Пограничной службы Канады.

Молодую самку барибала поймали на границе между Британской Колумбией, самой западной провинцией Канады и Аляской. По словам Анжелики Ланген, сотрудницы приюта Smithers' Northern Lights, животное бродило в поисках пищи. Оно останется в приюте на зиму поскольку весит меньше десяти килограммов, а этого недостаточно, чтобы пережить сезон в спячке.

«В настоящее время у нас уже находятся 33 барибала и три медведя гризли», — добавила она.

Барибал, или черный медведь — самый распространенный медведь Северной Америки, он проживает на территории от Аляски до центральной части Мексики. Барибал отличается от бурого медведя гладким чёрным мехом и меньшими размерами. Взрослый самец достигает длины 1,4-2 м, а самый крупный барибал весил 363 кг — он был застрелен в Висконсине в 1885 году.

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