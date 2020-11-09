На Камчатке застрелили медведицу с медвежонком, проникших на палубу подлодки

Представители Тихоокеанского флота утверждают, что другого выхода не было:

«Медведица, которую уже несколько дней видели в окрестностях охраняемой зоны, агрессивно реагировала на людей. Для обезвреживания диких животных, представляющих опасность для человека, как и положено в подобных ситуациях, был вызван инструктор-охотовед, который с использованием специализированного охотничьего оружия произвел отстрел медведей», — сообщает пресс-служба Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.