На Камчатке застрелили медведицу с медвежонком, проникших на палубу подлодки

Инцидент произошел в поселке Рыбачьем, где находится база атомных подводных лодок Тихоокеанского флота России.На территорию пирсовой зоны на палубу одной из атомных подводных лодок проникли медведица с медвежонком. Животные вплавь преодолели бухту Крашенинникова и забрались на субмарину.
Представители Тихоокеанского флота утверждают, что другого выхода не было:
«Медведица, которую уже несколько дней видели в окрестностях охраняемой зоны, агрессивно реагировала на людей. Для обезвреживания диких животных, представляющих опасность для человека, как и положено в подобных ситуациях, был вызван инструктор-охотовед, который с использованием специализированного охотничьего оружия произвел отстрел медведей», — сообщает пресс-служба Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.