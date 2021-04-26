На Кубе родился белый бенгальский тигренок: видео

12 марта в национальном зоопарке Кубы пара бенгальских тигров, Фиона и Гарфилд, стали родителями. Это большой успех: здесь на протяжении 20 лет пытались получить потомство этих редких кошек.
Бенгальский тигр (Panthera tigris bengalensis) – это подвид живущих в Азии тигров. Он относится к вымирающим видам. По оценкам 2018 года, в природе оставалось менее 3 300 особей. Самая крупная популяция, около 2 000, живет в Индии, за ней следует Бангладеш (до 500), и остальные могут встречаться в Непале и Бутане.
В редких случаях бенгальский тигр, обычно имеющий оранжевый окрас, рождается с белым мехом. Это не является проявлением альбинизма: тогда бы у животного не было черных полос. Необычная окраска вызвана наличием рецессивных генов, которые могут носить родители. В дикой природе такой особи выжить сложно: она становится слишком заметна и уязвима.
Но в зоопарках им ничто не угрожает. Один из четырех новорожденных тигрят оказался белоснежным, и это особенно радует и смотрителей, и посетителей.
Недавно был установлен пол малышей, и все они получили клички. Ко всеобщему удивлению, из четверых детенышей только один оказался самцом. Его назвали Мигелем в честь генерального директора Мигеля Луиса Абуда Сото, который приложил много сил к сохранению флоры и фауны парка. Для двух юных тигриц, Габриэлы и Мелиссы, имена подобрали ухаживающие за ними смотрители: так же зовут их дочерей. И, наконец, белая малышка стала Янеком: в зоопарке считают, что она очень похожа на одного из сотрудников, носящего это имя.
Узнайте больше о том, как появляются белые бенгальские тигры.