На Кубе родился белый бенгальский тигренок: видео

Бенгальский тигр (Panthera tigris bengalensis) – это подвид живущих в Азии тигров. Он относится к вымирающим видам. По оценкам 2018 года, в природе оставалось менее 3 300 особей. Самая крупная популяция, около 2 000, живет в Индии, за ней следует Бангладеш (до 500), и остальные могут встречаться в Непале и Бутане.

В редких случаях бенгальский тигр, обычно имеющий оранжевый окрас, рождается с белым мехом. Это не является проявлением альбинизма: тогда бы у животного не было черных полос. Необычная окраска вызвана наличием рецессивных генов, которые могут носить родители. В дикой природе такой особи выжить сложно: она становится слишком заметна и уязвима.