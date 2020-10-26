На побережье Намибии нашли 7000 мертвых морских котиков

Группа по охране природы сообщила о гибели около семи тысяч морских котиков на одном из участков побережья Намибии. С сентября на пляжах находили мертвых детенышей этих животных, однако теперь побережье страны усеяно тушами взрослых самок.
Доктор Тесс Гридли, научный сотрудник кафедры ботаники и зоологии Стелленбошского университета, сообщила, что на Пеликаньем мысу (Pelican Point) в это время года регулярно находят мертвых детенышей морских котиков, однако на этот раз смертность животных во много раз превосходит обычные показатели.
Over 7,000 dead seals have been found off the coast of Namibia. Conservationists are yet to determine the cause of their death. pic.twitter.com/ZsBhO1MWr0— DW News (@dwnews) October 26, 2020
Причина массового вымирания животных еще не установлена, но ученые подозревают что угодно — от загрязнителей или бактериальной инфекции до недоедания.
Некоторые из мертвых самок были найдены «худощавыми и истощенными, с очень маленькими жировыми отложениями», — отмечает Гридли.
Ученые взяли образцы, чтобы выяснить причины гибели морских котиков. Они будут направлены для исследования в ЮАР.
В 1994 году около 10 000 морских котиков стали жертвами массового вымирания, связанного с голодом, предположительно вызванным нехваткой рыбы, а также бактериальной инфекцией в другой колонии на мысе Кросс, примерно в 116 км к северу от туристического города Свакопмунд.
Аннели Хайфене, исполнительный директор Министерства рыболовства и морских ресурсов считает, что животные погибли от недостатка пищи, однако окончательный вывод можно будет сделать только по результатам анализов.
Погибшие животные относятся к виду капских морских котиков (Arctocephalus pusillus). Эти представители семейства ушастых тюленей обитают на атлантическом побережье Намибии, ЮАР, а также Австралии. По оценкам биологов, Пеликан-Пойнт является домом для 50 000 этих животных.
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