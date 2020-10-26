На побережье Намибии нашли 7000 мертвых морских котиков

Причина массового вымирания животных еще не установлена, но ученые подозревают что угодно — от загрязнителей или бактериальной инфекции до недоедания.

Некоторые из мертвых самок были найдены «худощавыми и истощенными, с очень маленькими жировыми отложениями», — отмечает Гридли.

Ученые взяли образцы, чтобы выяснить причины гибели морских котиков. Они будут направлены для исследования в ЮАР.

В 1994 году около 10 000 морских котиков стали жертвами массового вымирания, связанного с голодом, предположительно вызванным нехваткой рыбы, а также бактериальной инфекцией в другой колонии на мысе Кросс, примерно в 116 км к северу от туристического города Свакопмунд.

Аннели Хайфене, исполнительный директор Министерства рыболовства и морских ресурсов считает, что животные погибли от недостатка пищи, однако окончательный вывод можно будет сделать только по результатам анализов.

Погибшие животные относятся к виду капских морских котиков (Arctocephalus pusillus). Эти представители семейства ушастых тюленей обитают на атлантическом побережье Намибии, ЮАР, а также Австралии. По оценкам биологов, Пеликан-Пойнт является домом для 50 000 этих животных.

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