На волоске от смерти: антилопа гну спасается от крокодила

Хотя антилопы гну могут неплохо противостоять хищникам на суше (например, сражаться со львицами), в воде они абсолютно беззащитны перед крокодилами. 90 процентов нападений смертельны для копытных, хотя некоторым все же удается выстоять в схватке между жизнью и смертью. Так вышло и в этом случае.

Одна антилопа из крупного стада уже пересекла реку и выходила на берег, когда споткнулась – неловкостью животного тут же воспользовался огромный нильский крокодил (по примерным оценкам, он весил не меньше 270 кг). Хищник попытался схватить жертву, но тоже промахнулся – ему удалось сомкнуть зубастые челюсти на крупе животного только у самого основания его хвоста.