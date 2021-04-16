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На волоске от смерти: антилопа гну спасается от крокодила

Анастасия Крутикова
16 апреля 2021
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Фото: YouTube
Съемочной группе в Кении удалось запечатлеть редкую сцену.

Никогда не сдавайся, даже если смерть сидит у тебя на хвосте – в буквальном смысле. Съемочная группа канала WildEarthTV сняла, как антилопе гну удалось спастись из челюстей крокодила, продемонстрировав недюжинные силу и упорство. Сотрудники канала организовали прямую трансляцию миграции антилоп гну, которые переправлялись через реку. Действие происходило в национальном парке Масаи-Мара в Кении.

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Хотя антилопы гну могут неплохо противостоять хищникам на суше (например, сражаться со львицами), в воде они абсолютно беззащитны перед крокодилами. 90 процентов нападений смертельны для копытных, хотя некоторым все же удается выстоять в схватке между жизнью и смертью. Так вышло и в этом случае. 

Одна антилопа из крупного стада уже пересекла реку и выходила на берег, когда споткнулась – неловкостью животного тут же воспользовался огромный нильский крокодил (по примерным оценкам, он весил не меньше 270 кг). Хищник попытался схватить жертву, но тоже промахнулся – ему удалось сомкнуть зубастые челюсти на крупе животного только у самого основания его хвоста.

Антилопа оступилась и погрузилась в воду – казалось, что ее судьба уже решена. Однако позже она собралась с силами и пошла обратно на берег, а крокодил, не желающий ослабить хватку, волочился за ней следом, повиснув сзади. Противостояние длилось около 25 секунд, а после гну чудом удалось выпрыгнуть на сушу и вырвать хвост из челюстей хищника. 

Посмотрите, как бегемоты отбили антилопу гну у крокодилов. 

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