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Звери

На ярмарку Эрфурта забрел больной енот. Люди решили, что животное напилось глинтвейна

15 декабря 2019
Енот
Прохожие сочли его пьяным.

На прошлой неделе енот-полоскун (Procyon lotor) стал очень популярен в соцсетях: его заметили возле рождественской ярмарки в Эрфурте в необычном состоянии.

Животное медленно бродило по трамвайным путям и тротуарам, слабо реагируя на окружающих и снимающих его людей. Очевидцы предположили, что енот напился глинтвейна из оставленных на ярмарке стаканчиков, а немецкие СМИ успели окрестить животное «пьяным енотом».

В конце-концов енот уснул у дверей одного из зданий, где за ним присматривал охранник до приезда пожарной бригады. Работники службы поместили животное в клетку и увезли. 

Местные СМИ сообщили, что животное было доставлено в Эрфуртский приют для животных, но в организации эту информацию опровергли. После ответа приюта высказался представитель городской администрации, заявивший, что у властей не было другого выбора, кроме как застрелить енота. Он добавил, что ветеринар обнаружил у животного признаки собачей чумы — болезни, поражающей множество животных и часто приводящей к летальному исходу.

Согласно немецкому законодательству, еноты относятся к категории инвазивных животных — это означает, что их распространение может угрожать биологическому разнообразию. Из-за этого в Германии на них можно охотиться. Еноты были завезены в страну в 1930-х годах, а сейчас их популяция на территории Германии насчитывает около миллиона особей.