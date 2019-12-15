На ярмарку Эрфурта забрел больной енот. Люди решили, что животное напилось глинтвейна

В конце-концов енот уснул у дверей одного из зданий, где за ним присматривал охранник до приезда пожарной бригады. Работники службы поместили животное в клетку и увезли.

Местные СМИ сообщили, что животное было доставлено в Эрфуртский приют для животных, но в организации эту информацию опровергли. После ответа приюта высказался представитель городской администрации, заявивший, что у властей не было другого выбора, кроме как застрелить енота. Он добавил, что ветеринар обнаружил у животного признаки собачей чумы — болезни, поражающей множество животных и часто приводящей к летальному исходу.

Согласно немецкому законодательству, еноты относятся к категории инвазивных животных — это означает, что их распространение может угрожать биологическому разнообразию. Из-за этого в Германии на них можно охотиться. Еноты были завезены в страну в 1930-х годах, а сейчас их популяция на территории Германии насчитывает около миллиона особей.