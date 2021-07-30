На юго-западе Камеруна впервые за 20 лет замечен леопард

Исследователи не ставили перед собой задачу найти леопардов: целью было отслеживание слонов, населяющих заповедную зону. И хотя леопарда заметили спустя два месяца после размещения фотоловушек, и в общей сложности удалось получить три изображения – в последующие 10 месяцев в кадр он больше не попадал.

При этом сама камера расположена за пределами парка, и, возможно, на охраняемую территорию зверь так и не добрался. Биологи надеются, что хищник просто не нашел здесь достаточно пищи, но он также мог стать жертвой браконьеров. На множестве кадров можно увидеть людей, занимающихся в лесу незаконной деятельностью.