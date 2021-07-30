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National Geographic Россия №211, июль-август 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Звери

На юго-западе Камеруна впервые за 20 лет замечен леопард

Анастасия Баринова
30 июля 2021
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Фото: Robert Weladji/Phys.org
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Фото: Patrick Giraud/Wikipedia
Сокращение среды обитания ставит существование вида под угрозу.

В национальном парке Кампо-Маан на юго-западе Камеруна первые за два десятилетия обнаружен африканский леопард (Panthera pardus pardus) — животное, относящееся к уязвимым видам. В последний раз его здесь видели в 2000 году. На этот раз взрослая особь была зафиксирована камерами наблюдения, которые биологи установили летом 2019 года.

Исследователи не ставили перед собой задачу найти леопардов: целью было отслеживание слонов, населяющих заповедную зону. И хотя леопарда заметили спустя два месяца после размещения фотоловушек, и в общей сложности удалось получить три изображения – в последующие 10 месяцев в кадр он больше не попадал.

При этом сама камера расположена за пределами парка, и, возможно, на охраняемую территорию зверь так и не добрался. Биологи надеются, что хищник просто не нашел здесь достаточно пищи, но он также мог стать жертвой браконьеров. На множестве кадров можно увидеть людей, занимающихся в лесу незаконной деятельностью.

«Это также означает, что леопарды более уязвимы, чем мы думаем. За пределами парка у леопарда больше шансов столкнуться с людьми, а это риск для обеих сторон».

В анкетах, которые исследователи разослали жителям 11 близлежащих деревень, 65% респондентов сообщили о конфликтах с леопардами, а более 38% напрямую обвинили леопардов в нападениях на домашний скот. Это не удивительно: на фоне сокращения естественной среды обитания высшие хищники будут искать места, обеспечивающие легкие источники пищи.

Биоразнообразие парка Кампо-Маан находится под значительным давлением. В этом регионе обитают западные равнинные гориллы, слоны, шимпанзе, гигантские ящеры, мандрилы и африканские лесные буйволы. Всем этим животным угрожает деятельность человека.

На новом этапе исследования ученые установят дополнительные фотоловушки: еще 50 к 19-ти имеющимся. Это дает возможность получить больше изображений леопарда, что поможет установить его численность в этой местности.

Посмотрите, как леопард пришел в африканский ресторан.

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