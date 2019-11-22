Нацпарки России и Китая объединят усилия для охраны тигров и леопардов

Руководство нацпарка «Земля леопарда» в Приморье и китайского Северо-Восточного национального парка тигра и леопарда подписали план действий по сотрудничеству до 2021 года.
План предполагает регулярные международные учения природоохранных инспекторов, координацию фотомониторинга крупных кошек, обмен данными и другие мероприятия для сохранения редких животных.
«Подписание трехлетнего плана действий с коллегами из Северо-Восточного национального парка тигра и леопарда – большой шаг по созданию стабильной популяции дальневосточного леопарда, амурского тигра и объектов их питания. Уже давно популяции редких кошек являются трансграничными, поэтому можно с уверенностью сказать, что ее будущее зависит от усилий двух стран», – отметил директор ФГБУ «Земля леопарда» Виктор Бардюк.
Территория «Земли леопарда» граничит с Китаем. Часть популяций амурских тигров и дальневосточных леопардов свободно передвигается по территориям двух стран.
Стороны могут в будущем создать трансграничный резерват «Земля больших кошек», в состав которого войдут территории российского и китайского нацпарков. Это предложение внес глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на встрече с Министром природных ресурсов КНР в июле 2019 года.
«Земля леопарда» – место обитания самой редкой крупной кошки в мире – дальневосточного леопарда. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией, и, вероятно, в КНДР. Основная часть популяции живет в нацпарке. В 2018 году в результате мониторинга здесь зафиксировали 91 взрослого леопарда и 22 котят.
Посмотрите на семейство тигров, снятых на территории приморского нацпарка.