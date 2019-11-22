Нацпарки России и Китая объединят усилия для охраны тигров и леопардов

Руководство нацпарка «Земля леопарда» в Приморье и китайского Северо-Восточного национального парка тигра и леопарда подписали план действий по сотрудничеству до 2021 года.

План предполагает регулярные международные учения природоохранных инспекторов, координацию фотомониторинга крупных кошек, обмен данными и другие мероприятия для сохранения редких животных.