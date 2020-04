Найден самый морщинистый кот на планете

Сфинксы относятся к бесшерстным породам кошек, но Джердан из Швейцарии бьет все рекорды.

A post shared by 🎀 Xherdan the naked Cat 🎀 (@xherdanthenakedcat) on May 22, 2017 at 4:54am PDT

A post shared by 🎀 Xherdan the naked Cat 🎀 (@xherdanthenakedcat) on Jun 20, 2019 at 3:36am PDT

A post shared by 🎀 Xherdan the naked Cat 🎀 (@xherdanthenakedcat) on Jul 7, 2018 at 11:27am PDT

Is it just me or does Xherdan cat look like a wonton?😅 #chinesefood #xherdan #sphynx #cat #funny #wonton #Lookalikes pic.twitter.com/sK45ccsR6Y