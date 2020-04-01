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Найден самый морщинистый кот на планете

Анастасия Баринова
01 апреля 2020
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Фото: Xherdan the naked Cat
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Фото: Xherdan the naked Cat
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Фото: Xherdan the naked Cat
Сфинксы относятся к бесшерстным породам кошек, но Джердан из Швейцарии бьет все рекорды.

В семье 47-летней Сандры Филиппи из Швейцарии живет несколько домашних питомцев — собака и три кота-сфинкса. Это искусственная порода, выведенная в 60-х годах и в настоящее время имеющая несколько модификаций. Несмотря на сложность в содержании, сфинксы очень популярны из-за своей экзотической внешности. И в этом плане особенно прославился один из котов Сандры — канадский сфинкс по кличке Джердан (Xherdan).

Хозяйка познакомилась с ним, когда ему было три месяца, и он сразу покорил ее сердце.

«Его морщинистая розовая кожа, прекрасная, как персик; его глаза, синие, как океан... Я влюбилась!»

Сандра назвала его в честь известного швейцарского футболиста Джердана Шакири. Сейчас коту — шесть лет. Несмотря на то, что его кожа выглядит абсолютно голой, это не так: она покрыта тонкой мягкой прозрачной шерстью.

Огромное количество морщин сделало кота популярным: за его жизнью следят тысячи подписчиков в соцсетях. Они сравнивают животное с гусеницей, мозгом или пельменями.

Его внешность кажется устрашающей, но Сандра уверяет, что кот очень милый и ласковый. Он активный, любознательный и по поведению похож на ребенка или щенка.

Узнайте, какие породы кошек популярнее всего в России.

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