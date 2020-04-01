Найден самый морщинистый кот на планете

В семье 47-летней Сандры Филиппи из Швейцарии живет несколько домашних питомцев — собака и три кота-сфинкса. Это искусственная порода, выведенная в 60-х годах и в настоящее время имеющая несколько модификаций. Несмотря на сложность в содержании, сфинксы очень популярны из-за своей экзотической внешности. И в этом плане особенно прославился один из котов Сандры — канадский сфинкс по кличке Джердан (Xherdan).