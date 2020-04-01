Найден самый морщинистый кот на планете

В семье 47-летней Сандры Филиппи из Швейцарии живет несколько домашних питомцев — собака и три кота-сфинкса. Это искусственная порода, выведенная в 60-х годах и в настоящее время имеющая несколько модификаций. Несмотря на сложность в содержании, сфинксы очень популярны из-за своей экзотической внешности. И в этом плане особенно прославился один из котов Сандры — канадский сфинкс по кличке Джердан (Xherdan).
Хозяйка познакомилась с ним, когда ему было три месяца, и он сразу покорил ее сердце.
Сандра назвала его в честь известного швейцарского футболиста Джердана Шакири. Сейчас коту — шесть лет. Несмотря на то, что его кожа выглядит абсолютно голой, это не так: она покрыта тонкой мягкой прозрачной шерстью.
Огромное количество морщин сделало кота популярным: за его жизнью следят тысячи подписчиков в соцсетях. Они сравнивают животное с гусеницей, мозгом или пельменями.
Is it just me or does Xherdan cat look like a wonton?😅 #chinesefood #xherdan #sphynx #cat #funny #wonton #Lookalikes pic.twitter.com/sK45ccsR6Y— Delzadudette (@Delzadudette498) April 5, 2018
Его внешность кажется устрашающей, но Сандра уверяет, что кот очень милый и ласковый. Он активный, любознательный и по поведению похож на ребенка или щенка.
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