Названа возможная причина гибели сотен слонов в Ботсване

В июне и июле мы уже писали о гибели сотен слонов в Ботсване. По данным, полученным с помощью аэрофотоснимков в дельте Окаванго и других районах страны, в общей сложности умерли около 350 животных, большинство из которых были найдены возле водоемов.

Расследование гибели слонов было затруднено в связи со сложностями логистики из-за пандемии коронавируса, однако теперь известны первые выводы следствия.

По словам руководителя отдела дикой природы и парков Ботсваны Кирилла Таоло, причиной гибели слонов могут быть токсины естественного происхождения.