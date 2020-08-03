Названа возможная причина гибели сотен слонов в Ботсване

В июне и июле мы уже писали о гибели сотен слонов в Ботсване. По данным, полученным с помощью аэрофотоснимков в дельте Окаванго и других районах страны, в общей сложности умерли около 350 животных, большинство из которых были найдены возле водоемов.
Расследование гибели слонов было затруднено в связи со сложностями логистики из-за пандемии коронавируса, однако теперь известны первые выводы следствия.
По словам руководителя отдела дикой природы и парков Ботсваны Кирилла Таоло, причиной гибели слонов могут быть токсины естественного происхождения.
По словам Таоло, некоторые бактерии могут естественным образом производить яд, особенно в стоячей воде.
Ранее власти исключили браконьерство и сибирскую язву как возможные причины гибели животных.
Хотя общая численность слонов в Африке уменьшается из-за браконьерства, их численность в Ботсване неуклонно растет, благодаря мерам по их защите, которые приняло правительство страны. В общей сложности в Ботсване обитает около 130 000 слонов, что составляет треть от их общей численности на континенте.
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