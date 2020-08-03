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Звери

Названа возможная причина гибели сотен слонов в Ботсване

Михаил Сысоев
03 августа 2020
Слон в Ботсване
Фото: pixabay.com
Расследование еще продолжается.

В июне и июле мы уже писали о гибели сотен слонов в Ботсване. По данным, полученным с помощью аэрофотоснимков в дельте Окаванго и других районах страны, в общей сложности умерли около 350 животных, большинство из которых были найдены возле водоемов. 

Расследование гибели слонов было затруднено в связи со сложностями логистики из-за пандемии коронавируса, однако теперь известны первые выводы следствия. 

По словам руководителя отдела дикой природы и парков Ботсваны Кирилла Таоло, причиной гибели слонов могут быть токсины естественного происхождения.

«Основываясь на некоторых предварительных результатах, которые мы получили, мы рассматриваем токсины природного происхождения как потенциальную причину. На сегодняшний день точное заключение о том, что стало причиной смерти слонов, не установлено», — Кирилл Таоло.

По словам Таоло, некоторые бактерии могут естественным образом производить яд, особенно в стоячей воде. 

Ранее власти исключили браконьерство и сибирскую язву как возможные причины гибели животных. 

Хотя общая численность слонов в Африке уменьшается из-за браконьерства, их численность в Ботсване неуклонно растет, благодаря мерам по их защите, которые приняло правительство страны. В общей сложности в Ботсване обитает около 130 000 слонов, что составляет треть от их общей численности на континенте.

Узнайте, почему в дружеских отношениях человека и горилл много общего.

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