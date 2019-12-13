Названы самые популярные породы кошек в России в 2019 году

Самыми популярными породами кошек у жителей России в 2019 году стали мейн-куны, британцы и ориенталы. Об этом сообщила президент Международной фелинологической ассоциации Елена Шевченко.

«В 2019 году самой популярной породой остаются мейн-куны, так как это очень большая порода, а для русского человека – что большое, то и красивое. По-прежнему очень популярны британцы, потому что они очень похожи на плюшевых мишек, еще у них короткая шерсть, и за ней легко ухаживать. Популярна также экзотическая порода – ориенталы. Это очень стройные, длинные и элегантные кошки. Ориенталы очень интеллектуальные, так как они прекрасно могут исполнять команду "апорт", очень любят общаться», – сказала Шевченко.