Названы самые популярные породы кошек в России в 2019 году

Самыми популярными породами кошек у жителей России в 2019 году стали мейн-куны, британцы и ориенталы. Об этом сообщила президент Международной фелинологической ассоциации Елена Шевченко.
«В 2019 году самой популярной породой остаются мейн-куны, так как это очень большая порода, а для русского человека – что большое, то и красивое. По-прежнему очень популярны британцы, потому что они очень похожи на плюшевых мишек, еще у них короткая шерсть, и за ней легко ухаживать. Популярна также экзотическая порода – ориенталы. Это очень стройные, длинные и элегантные кошки. Ориенталы очень интеллектуальные, так как они прекрасно могут исполнять команду "апорт", очень любят общаться», – сказала Шевченко.
Она добавила, что среди россиян также растет спрос на новые породы кошек.
«Сейчас появляются какие-то новые породы, которые тоже приобретают наши соотечественники, например, некоторыми организациями признаны кошки, у которых пять-шесть пальцев на лапах – полидакты. Еще есть кошки, у которых коротенькие ножки – манчкины», – пояснила эксперт.
Мейн-кун (англ. maine coon) – порода кошек, произошедшая от кошек штата Мэн в Северо-Восточной Америке. Своими размерами они обязаны воздействию суровых климатических условий штата. Мейн-куны – здоровая и выносливая порода, приспособленная к климату со снежными зимами.
Ранее Российская кинологическая федерация определила список самых популярных в стране собак. На первом месте оказался немецкий шпиц. В тройку также вошли сибирский хаски и йоркширский терьер.