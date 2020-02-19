Не буди лихо: леопард подкрался к спящей самке

Туристов, посещающих природные парки, предупреждают о том, что приближаться к диким зверям и тревожить их нельзя. Но это правило может быть справедливо и для межвидовых коммуникаций: свидетельство этого предоставил 34-летний рейнджер Питер ван Вик (Pieter van Wyk). Вместе с туристами он путешествовал по резервату Мала-Мала (Mala Mala Game Reserve) в Южной Африке. Сначала люди наблюдали за львами, но затем их внимание привлекла самка леопарда, недавно поймавшая козла.

Отобедав, она прилегла отдохнуть, и в этот момент неподалеку показался самец леопарда. Он приближался к спящей кошке — для продолжения рода или же для того, чтобы отобрать остатки мяса. Но самка дружелюбия не проявила: заметив «гостя» на расстоянии нескольких шагов, она зарычала и стремительно убежала.