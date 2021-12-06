Не буди спящего моржа: печальный опыт робота-шпиона

Теперь пришло время понаблюдать за моржами. Они особенно страдают от изменения климата: льда, на которых они формируют лежбища для родов и спаривания, становится все меньше. Роботизированный юный морж все же нашел такую группу, теснящуюся на небольшой льдине, но «сородичи» не проявили дружелюбия, и он поплыл дальше. Неподалеку в воде отдыхал взрослый морж, выставив брюхо над водой и задрав в небо свои мощные бивни. Эти животные могут не спать несколько суток, занимаясь охотой, и тем ценнее для них последующий отдых.

Робот подплыл к дремлющему самцу практически вплотную, но моржу это не понравилось: ударами своих мощных ласт он отправил шпиона под воду. К счастью, на качестве съемки это не отразилось: сверхсовременный аппарат умеет вести и подводную съемку.