Не буди спящего моржа: печальный опыт робота-шпиона

Несколько лет назад каналы BBC One и PBS/Nature придумали необычный проект с участием «шпионов»: роботизированные представители фауны отправляются в дикую природу и, не пугая животных, ведут съемку. «Внедрившись», роботы не только получают отличные кадры, но и вступают в контакт с обычно осторожными и скрытными зверями, что позволяет нам подсмотреть за всеми аспектами жизни разных обитателей дикой природы. Видеозапись ведет студия John Downer Productions, создавшая уже более 50 ярких роликов.
Теперь пришло время понаблюдать за моржами. Они особенно страдают от изменения климата: льда, на которых они формируют лежбища для родов и спаривания, становится все меньше. Роботизированный юный морж все же нашел такую группу, теснящуюся на небольшой льдине, но «сородичи» не проявили дружелюбия, и он поплыл дальше. Неподалеку в воде отдыхал взрослый морж, выставив брюхо над водой и задрав в небо свои мощные бивни. Эти животные могут не спать несколько суток, занимаясь охотой, и тем ценнее для них последующий отдых.
Робот подплыл к дремлющему самцу практически вплотную, но моржу это не понравилось: ударами своих мощных ласт он отправил шпиона под воду. К счастью, на качестве съемки это не отразилось: сверхсовременный аппарат умеет вести и подводную съемку.
Посмотрите, как механические шпионы подглядывают за охотой полярных волков.