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National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Звери

Не буди спящего моржа: печальный опыт робота-шпиона

Анастасия Баринова
06 декабря 2021
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Фото: John Downer Productions/YouTube
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Фото: John Downer Productions/YouTube
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Фото: John Downer Productions/YouTube
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Фото: John Downer Productions/YouTube
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Фото: John Downer Productions/YouTube
Студия John Downer Productions провела еще один интересный эксперимент со своими механическими зверями.

Несколько лет назад каналы BBC One и PBS/Nature придумали необычный проект с участием «шпионов»: роботизированные представители фауны отправляются в дикую природу и, не пугая животных, ведут съемку. «Внедрившись», роботы не только получают отличные кадры, но и вступают в контакт с обычно осторожными и скрытными зверями, что позволяет нам подсмотреть за всеми аспектами жизни разных обитателей дикой природы. Видеозапись ведет студия John Downer Productions, создавшая уже более 50 ярких роликов.

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Теперь пришло время понаблюдать за моржами. Они особенно страдают от изменения климата: льда, на которых они формируют лежбища для родов и спаривания, становится все меньше. Роботизированный юный морж все же нашел такую группу, теснящуюся на небольшой льдине, но «сородичи» не проявили дружелюбия, и он поплыл дальше. Неподалеку в воде отдыхал взрослый морж, выставив брюхо над водой и задрав в небо свои мощные бивни. Эти животные могут не спать несколько суток, занимаясь охотой, и тем ценнее для них последующий отдых.

Робот подплыл к дремлющему самцу практически вплотную, но моржу это не понравилось: ударами своих мощных ласт он отправил шпиона под воду. К счастью, на качестве съемки это не отразилось: сверхсовременный аппарат умеет вести и подводную съемку.

Посмотрите, как механические шпионы подглядывают за охотой полярных волков.

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