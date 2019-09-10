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Звери

Неистовый бой двух коал попал на видео

10 сентября 2019
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Бой двух коал
Они больше не кажутся нам милыми и неспешными! А вам?

Кадры были сняты на заповедой территории на западе австралийского острова Кенгуру.

На видео – самка, которая резко отвергла ухаживания самца, забравшегося к ней на дерево. Коалы обмениваются грозными звуками и ударами и борются, спускаясь с дерева, прежде чем одно из животных признает поражение и уходит.

«Мы уверены, что это была попытка спаривания. Предполагаем, что меньшая из коал – это самка, которая отвергает внимание самца», – пояснила пресс-секретарь Департамента по окружающей среде и водным ресурсам 

Тем не менее, утверждают зоологи, даже в брачный период эти животные не ведут себя столь агрессивно, как на этом ролике.

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