Неистовый бой двух коал попал на видео

«Мы уверены, что это была попытка спаривания. Предполагаем, что меньшая из коал – это самка, которая отвергает внимание самца», – пояснила пресс-секретарь Департамента по окружающей среде и водным ресурсам

Тем не менее, утверждают зоологи, даже в брачный период эти животные не ведут себя столь агрессивно, как на этом ролике.