Неистовый бой двух коал попал на видео

Они больше не кажутся нам милыми и неспешными! А вам?
Кадры были сняты на заповедой территории на западе австралийского острова Кенгуру.
На видео – самка, которая резко отвергла ухаживания самца, забравшегося к ней на дерево. Коалы обмениваются грозными звуками и ударами и борются, спускаясь с дерева, прежде чем одно из животных признает поражение и уходит.
«Мы уверены, что это была попытка спаривания. Предполагаем, что меньшая из коал – это самка, которая отвергает внимание самца», – пояснила пресс-секретарь Департамента по окружающей среде и водным ресурсам
Тем не менее, утверждают зоологи, даже в брачный период эти животные не ведут себя столь агрессивно, как на этом ролике.