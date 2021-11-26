Нейроинженер научил крыс играть в Doom: видео

Нейроинженер Виктор Тот построил виртуальную реальность для грызунов и обучил трех лабораторных крыс в возрасте восьми недель проходить коридор, визуализированный в движке компьютерной игры DOOM II. Для этого он сконструировал устройство, поощряющее животных после выполнения правильных действий.

В созданной инженером установке используется шар из полистирола диаметром 40 сантиметров, на который сажали крысу в шлейке с датчиками движения. Перед зверьком располагалась трубка, из которой поступала сладкая вода, если грызун выполнял правильные действия: бежал по коридору или стрелял в монстра, находящегося перед ним.

Цель эксперимента заключалась в автоматизации некоторых аспектов обучения, например, стрельба была привязана к движению, когда грызун привставал на задних лапах. Нейроинженер оказался недоволен этим аспектом эксперимента – в ходе него мужчина понял, что ему следовало обучить крыс стрельбе с помощью тычков носом, а не вставания на задние лапы.