Нейроинженер научил крыс играть в Doom: видео

Нейроинженер Виктор Тот построил виртуальную реальность для грызунов и обучил трех лабораторных крыс в возрасте восьми недель проходить коридор, визуализированный в движке компьютерной игры DOOM II. Для этого он сконструировал устройство, поощряющее животных после выполнения правильных действий.
В созданной инженером установке используется шар из полистирола диаметром 40 сантиметров, на который сажали крысу в шлейке с датчиками движения. Перед зверьком располагалась трубка, из которой поступала сладкая вода, если грызун выполнял правильные действия: бежал по коридору или стрелял в монстра, находящегося перед ним.
Цель эксперимента заключалась в автоматизации некоторых аспектов обучения, например, стрельба была привязана к движению, когда грызун привставал на задних лапах. Нейроинженер оказался недоволен этим аспектом эксперимента – в ходе него мужчина понял, что ему следовало обучить крыс стрельбе с помощью тычков носом, а не вставания на задние лапы.
Сам кастомный уровень был максимально упрощен, чтобы эксперимент не затянулся. Встреченные в коридоре враги не атаковали игроков, а только преграждали им путь.
Инженер проводил с каждой крысой занятия по часу в день в течение шести недель. За это время он тестировал различные приспособления, чтобы улучшить результаты эксперимента, и приучал грызунов к определенным действиям. Сама тренировка в Doom заняла 11 дней.
По словам Тота, на создание устройства он потратил менее двух тысяч долларов.
«Я надеюсь, что больше доклинических исследований в области нейробиологии будет опираться на эксперименты с виртуальной реальностью для захвата поведенческих и когнитивно богатых нейронных характеристик», – говорит Тот.