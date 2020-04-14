Некоторые люди способны считывать кошачьи эмоции. Ученые называют их заклинателями кошек

Исследование, проведенное Джорджией Мейсон, поведенческим биологом из Гуэлфского университета в Канаде, показало, что существуют люди, способные на постоянной основе расшифровывать кошачьи эмоции. Мейсон называет их «заклинателями кошек».

В рамках исследования Мейсон и её коллеги работали с группой кошатников, включающей в себя 6329 человек из 85 стран. Участники эксперимента просматривали от двух до двадцати коротких роликов, демонстрирующих эмоции питомцев, после чего решали, что именно испытывает животное на том или ином видео: радость или грусть. Исследователи не использовали видео, в которых кошки демонстрировали прижатые назад уши или обнаженные клыки, поскольку это хорошо известные признаки кошачьего страха. В среднем, результат составил 11,85 правильных ответа.

Однако около 13% опрошенных оказались поразительно точными в считывании кошачьих эмоций, ответив правильно как минимум на 15 вопросов из 20. Наибольшее количество очков набрали молодые женщины с ветеринарным образованием. При этом далеко не каждая из них была собственно владелицей кошки.



«Сурикот». Дальневосточный лесной кот в объективе Константина Тучина.

Исследование также показало, что люди лучше распознают положительные, нежели отрицательные эмоции животных.

По словам Мейсон, мимика для человека является важнейшей (хотя и сильно недооцененной) формой коммуникации. Последнее исследование показывает, что многие животные, начиная от крыс и заканчивая лошадьми, обладают мимикой, способной рассказать об их настроении. Кошки — в их числе.

В будущих исследованиях команда Джорджии Мейсон надеется выяснить, почему «заклинатели кошек» так хороши в том, что они умеют делать. Точное определение конкретных сигналов мимики животных может помочь их владельцам и ветеринарам лучше «говорить по-кошачьи».

Мейсон также предполагает, что животные, вероятно, используют эти выражения, взаимодействуя друг с другом. Таким образом, несмотря на расхожее мнение, что кошки — загадочные непроницаемые существа, на самом деле, они очень эмоциональны.

Полные результаты исследования опубликованы на Animal Welfare (английский язык).