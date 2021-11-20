Необычная дружба львят, гиены и суриката: видео

Взрослые сурикаты в основном питаются насекомыми, но в их рацион также входят ящерицы, змеи, скорпионы, пауки, птицы и птичьи яйца. Животная пища, подготовленная для гиены по имени Карла и львят Сьюзи и Сафари, плотоядному сурикату тоже подходит.

Через некоторое время малыши подрастут достаточно, чтобы запустились их природные инстинкты, и тогда они начнут охотиться на своих вчерашних товарищей или же убегать от них. Но в парке Loebies Predator этого не произойдет: его владелица Аннель Снайман внимательно контролирует ситуацию и организует своевременный переезд представителей фауны в наиболее подходящие для них места.

Поскольку обитатели «звериного детского сада» не имеют опыта выживания в естественной среде обитания – их следующим домом станет другой природоохранный парк. А сурикат, который в дикой природе должен жить в группе, останется здесь: в парк постоянно поступают новые осиротевшие малыши, и он станет их нянькой и другом.

Узнайте о брачных ритуалах сурикатов.