Необычная дружба львят, гиены и суриката: видео

Расположенный в ЮАР Loebies Predator Park стал домом для многих юных хищников, оставшихся без родителей. К кому-то не проявила интереса мать, как это произошло в случае с двумя львятами, рожденными в неволе; у кого-то мать погибла в ловушке браконьеров – эту трагедию пережила маленькая бурая гиена, а новорожденный сурикат был найден в дикой природе на грани смерти. Все малыши получают здесь должный уход, и это, вероятно, самый странный «детский сад» в мире.
В будущем эти животные будут конфликтовать: на сурикатов с удовольствием охотятся и львы, и гиены. Взрослые львы и гиены тоже постоянно сражаются за добычу и территорию.
Но пока они еще маленькие – даже не слишком отличаются по размерам и с удовольствием проводят время друг с другом. «Предводителем» разношерстной стаи в этой странной компании стал сурикат по кличке Покель (Pockel). Он задает тон в играх и не стесняется забирать самые лакомые кусочки во время трапезы.
Взрослые сурикаты в основном питаются насекомыми, но в их рацион также входят ящерицы, змеи, скорпионы, пауки, птицы и птичьи яйца. Животная пища, подготовленная для гиены по имени Карла и львят Сьюзи и Сафари, плотоядному сурикату тоже подходит.
Через некоторое время малыши подрастут достаточно, чтобы запустились их природные инстинкты, и тогда они начнут охотиться на своих вчерашних товарищей или же убегать от них. Но в парке Loebies Predator этого не произойдет: его владелица Аннель Снайман внимательно контролирует ситуацию и организует своевременный переезд представителей фауны в наиболее подходящие для них места.
Поскольку обитатели «звериного детского сада» не имеют опыта выживания в естественной среде обитания – их следующим домом станет другой природоохранный парк. А сурикат, который в дикой природе должен жить в группе, останется здесь: в парк постоянно поступают новые осиротевшие малыши, и он станет их нянькой и другом.
Узнайте о брачных ритуалах сурикатов.