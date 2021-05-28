Необычная пегая белка в лесах Колорадо: фото

В американском штате Колорадо живет три вида белок: лисья (Sciurus niger), бурундуковая (Tamiasciurus) и белка Альберта (Sciurus aberti). Они отличаются не только анатомическими чертами, но и окраской, которая может варьироваться от черной до ярко-рыжей. В семейство беличьих входит до 60 родов, и все представители способны менять цвет своего меха на протяжении всего года, подстраиваясь под условия окружающей среды: летом краски ярче, зимой – более приглушенные.

На снимок попала, вероятнее всего, лисья белка. В ее случае окрас зависит от подвида и может быть как желтоватым, так и темно-коричневым, почти черным. В данном случае животное имеет нормальный коричневый и серый мех на хвосте и нижней части тела, но голова и спина – ярко-белые. Это стало результатом генетической мутации, вызывающей аномальный рост седых волосков. У таких особей шкура или покрывается пятнами, или вообще становится полностью белой.



Возможно, подобная генетическая мутация не так уж редка, но установить это сложно: необычно окрашенная особь имеет меньше шансов дожить до взрослого возраста, поскольку привлекает внимание и хищников, и охотников, а вот соплеменники ее, напротив, отвергают.



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