Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Звери

Необычное соседство самки леопарда с дочерью отметили в приморском нацпарке

Анастасия Баринова
14 сентября 2021
Leo 113F.JPG
Leo 113F, дочь Умки
Фото: ФГБУ "Земля леопарда"
Leo 37F Умка.JPG
Умка: Leo 37F
Фото: ФГБУ "Земля леопарда"
Leo 113F (2).JPG
Leo 113F, дочь Умки
Фото: ФГБУ "Земля леопарда"
В парке «Земля леопарда» впервые заметили, как самка делит территорию с уже повзрослевшей дочерью без всяких конфликтов. Это нетипичное поведение для кошек-одиночек..

Дальневосточный леопард считается одиночным животным, который вступает в контакт с другими особями только для размножения. Детеныши могут находиться при матери на протяжении 13-14 месяцев, но затем они становятся полностью самостоятельными и покидают ее. Недавно в национальном парке «Земля леопарда» было зафиксировано необычное поведение взрослых хищников, противоречащее прежним наблюдениям – на одном участке живут две взрослые самки: мать и дочь, которая тоже уже успела принести потомство.

Дружелюбных леопардов заметили с помощью фотоловушки: сначала в объективе появилась взрослая самка, а спустя две минуты – еще одна, помоложе. Нет сомнений, что обе хищницы знают о территориальной близости друг друга и, следовательно, соседствуют миролюбиво и даже намеренно.

Специалистам удалось идентифицировать обеих героинь съемки. Первой фотоловушка запечатлела Умку – самку леопарда под номером Leo 37F. Спутницей оказалась ее дочь, Leo 113F. Ее брат и сестра поселились на удаленных участках нацпарка, тогда как Leo 113F осталась жить по соседству с матерью.

Случаи взаимодействия взрослых самок дальневосточного леопарда фиксировались только в 1970-80х годах на территории заповедника «Кедровая падь». Биологи Виктор Коркишко и Дмитрий Пикунов заметили двух матерей, которые научились пользоваться преимуществом соседства друг с другом: пока одна самка оставалась с котятами, другая охотилась и затем приводила всю группу к добыче. Было установлено, что эти животные являются родственницами, и эти связи, вероятно, легли в основу их взаимовыручки. Наблюдения за Умкой и ее дочерью позволили подтвердить эту теорию.

«Несмотря на то, что целенаправленные исследования дальневосточного леопарда ведутся уже почти 50 лет, мы еще не все знаем о социальных взаимоотношениях этих зверей. Если самец и самка фиксируются фотоловушками вместе, то, как считается, это относится к воспроизводству. Но двух самок, зарегистрированных в одном месте в одно время, мы наблюдаем впервые», – Анна Виткалова, сотрудник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда».

Такие данные очень важны: они позволяют больше узнать о жизни дальневосточных леопардов. Это очень скрытные звери, для изучения которых требуется много времени и усилий. На «Земле леопарда» установлено около 450 фотоловушек, которые дают ценный материал для изучения. Посмотрите, как леопарды обнимаются.

рекомендации
Верблюд

Шелковый узел: путешествие в Самарканд

Листья

Что такое углеродная нейтральность и зачем к ней стремиться?

Солнце

Уйти в закат: лучшие виды Нижнего Новгорода