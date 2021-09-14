Необычное соседство самки леопарда с дочерью отметили в приморском нацпарке

Дальневосточный леопард считается одиночным животным, который вступает в контакт с другими особями только для размножения. Детеныши могут находиться при матери на протяжении 13-14 месяцев, но затем они становятся полностью самостоятельными и покидают ее. Недавно в национальном парке «Земля леопарда» было зафиксировано необычное поведение взрослых хищников, противоречащее прежним наблюдениям – на одном участке живут две взрослые самки: мать и дочь, которая тоже уже успела принести потомство.

Дружелюбных леопардов заметили с помощью фотоловушки: сначала в объективе появилась взрослая самка, а спустя две минуты – еще одна, помоложе. Нет сомнений, что обе хищницы знают о территориальной близости друг друга и, следовательно, соседствуют миролюбиво и даже намеренно.

Специалистам удалось идентифицировать обеих героинь съемки. Первой фотоловушка запечатлела Умку – самку леопарда под номером Leo 37F. Спутницей оказалась ее дочь, Leo 113F. Ее брат и сестра поселились на удаленных участках нацпарка, тогда как Leo 113F осталась жить по соседству с матерью.

Случаи взаимодействия взрослых самок дальневосточного леопарда фиксировались только в 1970-80х годах на территории заповедника «Кедровая падь». Биологи Виктор Коркишко и Дмитрий Пикунов заметили двух матерей, которые научились пользоваться преимуществом соседства друг с другом: пока одна самка оставалась с котятами, другая охотилась и затем приводила всю группу к добыче. Было установлено, что эти животные являются родственницами, и эти связи, вероятно, легли в основу их взаимовыручки. Наблюдения за Умкой и ее дочерью позволили подтвердить эту теорию.