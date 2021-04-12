Неожиданный способ спасти редких приматов

Причинами являются не только обезлесивание и охота, но также суеверия местных жителей, считающих, что эти животные приносят несчастье. Кроме того, у колобусов Кирка есть необычная особенность: слишком продолжительный период зависимости детенышей от матерей. Лактация длится до 4 лет, и все это время самка не может забеременеть повторно. В результате интервалы между родами составляют 3,5 года, и это почти вдвое больше, чем у всех остальных представителей рода красные колобусы (Piliocolobus).

Недавно ученые обнаружили еще одну проблему, но в этом случае было предложено решение. Исследование проводили специалисты из британского университета Бангор. Изучая обезьян, населяющих национальный парк Jozani-Chwaka Bay на Унгуджи, они обратили внимание на высокую смертность колобусов в результате ДТП. Оказалось, что на дороге, пересекающей лес, каждые 2-3 недели погибает одна особь.

Пытаясь противостоять этому, биологи решили заняться регулировкой дорожного движения. На некоторых самых опасных участках они установили «лежачих полицейских», и это сразу же дало результат, хотя и не достаточный. Количество жертв сократилось в два раза: до одной за шесть недель.

Этот уровень смертности по-прежнему тревожит защитников природы: сокращение численности в случае естественного отбора, когда погибают слабые и старые звери, идет на пользу популяции, однако автомобили убивают и детенышей, и взрослых здоровых животных. В дальнейших планах — установка большего числа барьеров на дорогах.

Эту идею поддерживает администрация парка: Занзибар остается популярным туристическим направлением, а значит машин на природоохранных территориях будет все больше.