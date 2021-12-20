Неуловимая андская кошка замечена в столице Чили: видео

Андская кошка (Leopardus jacobitus) – редкий представитель кошачьих из Южной Америки. Взрослые кошки имеют длину до 85 см, массу – до 5,5 кг. В дикой природе осталось менее 1500 особей, и вид относится к вымирающим.

Живущий в Сантьяго эколог Бернардо Сегура обратил внимание на то, что в парке Mahuida, расположенном на окраине города, появилось очень много горных вискаш. Эти необычные грызуны из семейства шиншилловых напоминают одновременно очень уставших кроликов и пушистых капибар. Вискаши являются излюбленной добычей андской кошки, и Бернардо предположил, что малая хищница может последовать за добычей и в эти края. Он установил видеокамеры, которые помогли подтвердить его догадку.