Неуловимая андская кошка замечена в столице Чили: видео

Андская кошка (Leopardus jacobitus) – редкий представитель кошачьих из Южной Америки. Взрослые кошки имеют длину до 85 см, массу – до 5,5 кг. В дикой природе осталось менее 1500 особей, и вид относится к вымирающим.
Живущий в Сантьяго эколог Бернардо Сегура обратил внимание на то, что в парке Mahuida, расположенном на окраине города, появилось очень много горных вискаш. Эти необычные грызуны из семейства шиншилловых напоминают одновременно очень уставших кроликов и пушистых капибар. Вискаши являются излюбленной добычей андской кошки, и Бернардо предположил, что малая хищница может последовать за добычей и в эти края. Он установил видеокамеры, которые помогли подтвердить его догадку.
Первые изображения андской кошки за пределами привычного ареала были получены в июле, а теперь их уже более 40. Биологи смогли идентифицировать трех взрослых особей, появляющихся регулярно, и это позволяет считать, что кошки прописались здесь на постоянной основе.
Открытие удивительно во всех отношениях. Андские кошки считаются «неуловимыми»: первое видео наблюдатели смогли снять лишь в 2000 году. А поскольку они обитают на высотах от 1800 до 4000 метров, изучены они слабо. Возможность наблюдать редких зверей рядом с крупным населенным пунктом поможет больше узнать об их жизни и повадках.
Специалисты также хотят выяснить, с какой из андских популяций связаны новые «столичные жители». Предыдущее исследование выявило пять сильно фрагментированных групп на обширной территории между Перу и Аргентиной. Основываясь на анализе фекалий и других косвенных признаках, ученые тогда рассчитали, что в аргентинской провинции Жужуй плотность их популяции составляет 7-12 особей на 100 кв.километров, а в чилийском парке Салар-де-Сурире кошки встречаются еще реже: пять на 250 кв.километров.
Узнайте, в каких городах поселились дикие животные.