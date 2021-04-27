Неутомимая львица преследует гиеновидных собак: видео

Национальный парк Крюгера в ЮАР поделился новым видео, позволяющим узнать больше о жизни диких животных. Запись предоставил 28-летний Рикардо де Фонсека, который увлекается природой и ведет съемку в африканских парках для собственного канала Big On Wild - Wildlife Videos.
Путешествуя по природоохранной территории на машине, Рикардо заметил стаю гиеновидных собак и затем – львиный прайд. Одна из львиц охотилась: она вынюхивала чей-то след, и турист предположил, что ее интересуют собаки. Он вернулся туда, где видел их стаю, и принялся наблюдать за развитием событий.
Вскоре здесь действительно появилась львица, и она сделала это так незаметно, что собаки не подняли тревогу. Но хищница все же совершила ошибку, набросившись на потенциальных жертв со слишком большого расстояния, и всем собакам удалось убежать.
Львы способны развивать максимальную скорость до 80 км/ч, но только на коротких дистанциях, поэтому они подкрадываются к своей потенциальной добыче как можно ближе. В свою очередь, гиеновидные собаки могут разгоняться рывками со скоростью 66 км/ч и поддерживать скорость 56–60 км/ч на расстоянии до 4,8 км. Теоретически, у львицы были все шансы схватить хотя бы одну из них.
После неудачного броска кошка признала свое поражение и ушла в кусты, а собаки снова сбились в стаю и нашли для отдыха новое место. И хотя эта видеозапись не дает яркую иллюстрацию охоты – она интересна тем, что показывает львиную тактику.
Представители парка провели онлайн-опрос, и 48% из 20 000 респондентов были уверены, что львица сможет выследить диких собак только с расстояния 500 метров. В данном же случае она преследовала животных на протяжении четырех километров, уверенно ощущая их запах и не теряя след.
Посмотрите, как львица охотится на гну.