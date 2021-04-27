Неутомимая львица преследует гиеновидных собак: видео

Национальный парк Крюгера в ЮАР поделился новым видео, позволяющим узнать больше о жизни диких животных. Запись предоставил 28-летний Рикардо де Фонсека, который увлекается природой и ведет съемку в африканских парках для собственного канала Big On Wild - Wildlife Videos.

Путешествуя по природоохранной территории на машине, Рикардо заметил стаю гиеновидных собак и затем – львиный прайд. Одна из львиц охотилась: она вынюхивала чей-то след, и турист предположил, что ее интересуют собаки. Он вернулся туда, где видел их стаю, и принялся наблюдать за развитием событий.

Вскоре здесь действительно появилась львица, и она сделала это так незаметно, что собаки не подняли тревогу. Но хищница все же совершила ошибку, набросившись на потенциальных жертв со слишком большого расстояния, и всем собакам удалось убежать.