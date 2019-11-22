В Англии появился уникальный отель. Там можно провести ночь под присмотром львов и тигров!

Официальный сайт отеля не уточняет информацию о численности волков и тигров, зато рассказывает о семействе львов. Поселившись в гостевом доме, можно познакомиться с Адрасом и Удрикой — парой взрослых львов, у которых в мае этого года появилось три детеныша.

Port Lympne занимается возвращением разводимых в неволе диких животных в охраняемые районы и заповедники по всему миру. На сайте заповедника указывается, что фонд продолжает работу благодаря посетителям парка и арендаторам гостевых домов.