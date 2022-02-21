Норвежские ученые призывают охотиться на северных оленей, чтобы спасти популяцию

Сокращение «лишних» животных в популяции может помочь оставшимся особям пережить зиму.

Специалисты из Норвежского института природных исследований рассмотрели, какую пользу может принести экосистеме охота на животных. Для оценки последствий ученые использовали несколько моделей: в основном они были применимы к разным видам, а одна была специально разработана для северных оленей Шпицбергена.

Результаты во многом оказались ожидаемы: плохие условия зимнего выпаса, такие как толстый снежный покров или лед в тундре, усиливают конкуренцию за пищу. Если популяция невелика, проблемой это не становится, но для крупных групп это оборачивается мучительной смертью от голода.

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Поскольку животные в любом случае обречены на смерть, ученые предлагают выбирать «меньшее из двух зол»: быструю гибель от руки охотника. Благодаря этому часть популяции будет избавлена от страданий, а оставшимся хватит пищи. Речь идет исключительно о регламентированной охоте и строго просчитанных квотах: от 5% до 10% от общей численности зверей на определенных территориях.

«Отлавливая некоторое количество животных в ходе осенней охоты, мы снижаем плотность популяции и можем избежать усиленного воздействия плохих условий зимнего выпаса. Охота приводит к лучшим условиям для животных, которые выживают после охоты. Зиму переживет больше животных, а следующим летом будет больше детенышей».

В последние годы более мягкие и дождливые зимы на Шпицбергене постоянно приводят к образованию ледяного покрова в тундре и сопутствующим проблемам для северных оленей. Однако предсказать, будет зима плохой или нет, не так просто. Тем не менее, устойчивое регулирование с помощью «умеренной охоты» способно стать превентивной мерой, позволяющей избежать высокой смертности, низкой продуктивности и резкого сокращения популяции в неблагоприятных условиях.

А вот вольерная и трофейная охота – это совершенно другие занятия с другим эффектом. Узнайте разницу.