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National Geographic Россия №216, февраль 2022 National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
Звери

Норвежские ученые призывают охотиться на северных оленей, чтобы спасти популяцию

Анастасия Баринова

Фото: Сергей Шарин
Фото: Pixabay

Фото: Сергей Шарин

Сокращение «лишних» животных в популяции может помочь оставшимся особям пережить зиму.

Специалисты из Норвежского института природных исследований рассмотрели, какую пользу может принести экосистеме охота на животных. Для оценки последствий ученые использовали несколько моделей: в основном они были применимы к разным видам, а одна была специально разработана для северных оленей Шпицбергена.

Результаты во многом оказались ожидаемы: плохие условия зимнего выпаса, такие как толстый снежный покров или лед в тундре, усиливают конкуренцию за пищу. Если популяция невелика, проблемой это не становится, но для крупных групп это оборачивается мучительной смертью от голода.

80000 северных оленей погибли на Ямале

80000 северных оленей погибли на Ямале

Поскольку животные в любом случае обречены на смерть, ученые предлагают выбирать «меньшее из двух зол»: быструю гибель от руки охотника. Благодаря этому часть популяции будет избавлена от страданий, а оставшимся хватит пищи. Речь идет исключительно о регламентированной охоте и строго просчитанных квотах: от 5% до 10% от общей численности зверей на определенных территориях.

«Отлавливая некоторое количество животных в ходе осенней охоты, мы снижаем плотность популяции и можем избежать усиленного воздействия плохих условий зимнего выпаса. Охота приводит к лучшим условиям для животных, которые выживают после охоты. Зиму переживет больше животных, а следующим летом будет больше детенышей».

В последние годы более мягкие и дождливые зимы на Шпицбергене постоянно приводят к образованию ледяного покрова в тундре и сопутствующим проблемам для северных оленей. Однако предсказать, будет зима плохой или нет, не так просто. Тем не менее, устойчивое регулирование с помощью «умеренной охоты» способно стать превентивной мерой, позволяющей избежать высокой смертности, низкой продуктивности и резкого сокращения популяции в неблагоприятных условиях.

А вот вольерная и трофейная охота – это совершенно другие занятия с другим эффектом. Узнайте разницу.

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