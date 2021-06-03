Носорог сыграл на синтезаторе в свой день рождения: видео

В зоопарке Денвера отметили день рождения одного из питомцев: индийского носорога (Rhinoceros unicornis) по кличке Бандху (Bandhu). Достигнув 12-летнего возраста, он остается юнцом по носорожьим меркам: в среднем эти животные доживают до 35-45 лет.

Бандху весит более 2200 кг, и он – самый крупный среди других представителей этого вида, обитающих в Денверском зоопарке. Смотрители отмечают, что иногда он бывает капризным, а иногда демонстрирует игривое настроение, и тогда его не оторвать от пластиковых мячиков. Также он любит «инспектировать» территорию, и относится к этому занятию серьезно. Вольеры в зоопарке организованы таким образом, что у носорогов есть пять разных площадок, и встретить Бандху можно на любой из них.