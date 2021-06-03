Носорог сыграл на синтезаторе в свой день рождения: видео

В зоопарке Денвера отметили день рождения одного из питомцев: индийского носорога (Rhinoceros unicornis) по кличке Бандху (Bandhu). Достигнув 12-летнего возраста, он остается юнцом по носорожьим меркам: в среднем эти животные доживают до 35-45 лет.
Бандху весит более 2200 кг, и он – самый крупный среди других представителей этого вида, обитающих в Денверском зоопарке. Смотрители отмечают, что иногда он бывает капризным, а иногда демонстрирует игривое настроение, и тогда его не оторвать от пластиковых мячиков. Также он любит «инспектировать» территорию, и относится к этому занятию серьезно. Вольеры в зоопарке организованы таким образом, что у носорогов есть пять разных площадок, и встретить Бандху можно на любой из них.
Индийских носорогов еще называют «однорогими». Их рога сравнительно невелики, зато у них есть два гигантских резца. Еще одна из особенностей их внешнего вида – толстые складки кожи, которые защищают их жизненно важные области, грудь и шею, подобно доспехам. У себя на родине, в дикой природе, они не имеют врагов среди хищников, и все это им нужно только для соперничества друг с другом.
«Бандху» на санскрите означает «друг», и он оправдывает свое имя. На день рождения смотрители подарили ему синтезатор Casio. Носорог, используя свою гибкую верхнюю губу, принялся извлекать из него звуки, чередуя музыку с праздничным угощением.
В зоопарке поясняют, что носорогам, помимо комфортных условий жизни, важны возможности коммуникации, и музыкальный инструмент оказался отличным способом создать эмоциональную связь между человеком и животным. Для него это новые тактильные и слуховые ощущения, что обогащает среду вокруг животного, а для людей – удовольствие и радость от общения с их подопечным.
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