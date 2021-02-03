Носорогов лучше перевозить по воздуху вверх ногами

Черные носороги (один из двух видов африканских носорогов) находятся под угрозой исчезновения, в основном «благодаря» спросу на рог носорога на черном рынке. Защитники природы уже немало лет подряд ищут новые способы сохранить этих титанов Африки, и им часто приходилось мыслить нестандартно.

Иногда носорогов нужно срочно перевезти из труднодоступных и диких мест на вертолете, чтобы спасти им жизнь. Но поскольку транспортировка этих немаленьких животных может быть сложной задачей, и носорогов на время перевозки нужно усыпить транквилизаторами. Это позволяет перевозить их по воздуху, подвешивая за ноги вниз головой, что экономит время и считается довольно гуманным методом, согласно WWF. Хотя этот способ транспортировки используется уже десять лет, до сих пор возникают споры о том, может ли снотворное навредить животному, когда носорогов подвешивают вверх ногами, а не перевозят в положении лежа на боку.