Носорогов лучше перевозить по воздуху вверх ногами

Черные носороги (один из двух видов африканских носорогов) находятся под угрозой исчезновения, в основном «благодаря» спросу на рог носорога на черном рынке. Защитники природы уже немало лет подряд ищут новые способы сохранить этих титанов Африки, и им часто приходилось мыслить нестандартно.
Иногда носорогов нужно срочно перевезти из труднодоступных и диких мест на вертолете, чтобы спасти им жизнь. Но поскольку транспортировка этих немаленьких животных может быть сложной задачей, и носорогов на время перевозки нужно усыпить транквилизаторами. Это позволяет перевозить их по воздуху, подвешивая за ноги вниз головой, что экономит время и считается довольно гуманным методом, согласно WWF. Хотя этот способ транспортировки используется уже десять лет, до сих пор возникают споры о том, может ли снотворное навредить животному, когда носорогов подвешивают вверх ногами, а не перевозят в положении лежа на боку.
В новом исследовании ученые пришли к выводу, что носороги «действительно немного лучше чувствуют себя, когда подвешены в воздухе», что является важным шагом на пути к сохранению вида. Исследование было опубликовано в Journal of Wildlife Diseases, который возглавляет Корнельский университет в Нью-Йорке, США. Для изучения вопроса команда биологов отправилась в национальный парк Ватербург в Намибии, где они обследовали 12 носорогов.
«Мы обнаружили, что подвешивание носорогов за ноги безопаснее, чем мы думали», — говорит доктор Робин Рэдклифф, старший преподаватель медицины дикой природы и охраны природы и ведущий автор исследования.
«Чтобы защитить носорогов от браконьеров и распределить особей по территории обитания для обеспечения здорового генофонда, кураторам и рейнджерам часто приходится перемещать носорогов в отдаленные районы Африки, без протоптанных троп и недоступных для автомобилей», — говорится в исследовании.
Несмотря на то, что транквилизаторы являются сильнодействующими опиоидами со множеством побочных эффектов, которые могут «ухудшить здоровье носорогов и даже привести к их гибели», исследователи обнаружили, что риски уменьшаются, когда животных поднимают в воздух вниз головой. «Подвешивание носорогов вверх ногами на самом деле улучшало вентиляцию животных (хотя и в небольшой степени) по сравнению с носорогами, лежащими на боку», — добавляет Рэдклифф.
Хотя это хорошая новость для защитников природы, работающих с черными носорогами в пересеченной местности, все же требуются дополнительные исследования и предстоит еще много работы. Элиза Аллен, директор благотворительной организации по защите прав животных PETA, согласна с этим. «Исследование выявляет важную информацию о безопасной транспортировке носорогов в природоохранных целях, — говорит она. — Но, конечно, результаты этого исследования должны применяться в тандеме с другими мерами, которые включают защиту среды обитания, более строгие законы по предотвращению трофейной охоты и браконьерства, а также надлежащее исполнение этих законов».
Посмотрите, как в Африке спасают жирафов, застигнутых наводнениями из-за сильных дождей.