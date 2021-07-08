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Звери

Новое исследование выявило наличие таланта у собак

National Geographic Россия
08 июля 2021
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Фото: Eötvös Loránd University
Обычно это определение применяется только к человеку.

Всем нам известны люди исключительного таланта, такие как Леонардо да Винчи, Вольфганг Амадей Моцарт или Альберт Эйнштейн. Но является ли талант в определенной области исключительно человеческим феноменом? Этим вопросом задались ученые из Университета Этвеша Лоранда в Будапеште. Они решили проверить способности собак в конкретном эксперименте.

Исследователи отобрали 40 собак для прохождения интенсивной трехмесячной программы, целью которой было выяснить, сколько различных слов могут запомнить наши четвероногие друзья. Для этого были использованы игрушки, у каждой из которых было свое название.

Протокол обучения включал ежедневные игровые взаимодействия между собакой и владельцем, во время которых владелец повторял название игрушки несколько раз, а также еженедельные занятия с участием дрессировщика.

Ученые полагали, что каждая собака сумеет выучить названия как минимум двух игрушек, однако результаты их удивили.

«Мы были удивлены, обнаружив, что, несмотря на интенсивное обучение, большинство собак, независимо от их возраста, не демонстрировали никаких доказательств обучения. Еще более удивительно то, что семь взрослых собак показали исключительную способность к обучению. За время исследования они запомнили от 11 до 37 других новых названий игрушек», – Клаудиа Фугацца, ведущий автор исследования.

Из семи этих собак шесть уже обладали словарным запасом названий игрушек, когда началось исследование. Седьмая собака по имени Олива ранее не знала никаких названий, но выучила 21 всего за два месяца, не отставая от шести остальных, о которых уже было известно, что они могут запоминать слова. Это может означать, что исключительная способность запоминать названия объектов у собак не обязательно предполагает предшествующий опыт.

«Все семь собак, проявивших этот исключительный талант, — это бордер-колли, которые относятся к пастушьим породам. Однако важно помнить, что среди собак, которые не проявили никаких способностей к обучению было еще 18 бордер-колли», — говорит соавтор исследования Шани Дрор.

Исследователи полагают, что собаки, благодаря их эволюции и развитию в среде человека, составляют идеальный модельный вид, чтобы взять на себя задачу изучить происхождение таланта и различий в когнитивных способностях людей.

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