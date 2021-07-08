Новое исследование выявило наличие таланта у собак

Всем нам известны люди исключительного таланта, такие как Леонардо да Винчи, Вольфганг Амадей Моцарт или Альберт Эйнштейн. Но является ли талант в определенной области исключительно человеческим феноменом? Этим вопросом задались ученые из Университета Этвеша Лоранда в Будапеште. Они решили проверить способности собак в конкретном эксперименте.

Исследователи отобрали 40 собак для прохождения интенсивной трехмесячной программы, целью которой было выяснить, сколько различных слов могут запомнить наши четвероногие друзья. Для этого были использованы игрушки, у каждой из которых было свое название.

Протокол обучения включал ежедневные игровые взаимодействия между собакой и владельцем, во время которых владелец повторял название игрушки несколько раз, а также еженедельные занятия с участием дрессировщика.