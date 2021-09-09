В зоопарке Мадрида родились две панды: видео

Большие панды, или бамбуковые медведи (Ailuropoda melanoleuca) достигают половой зрелости в возрасте от 4 до 8 лет. Беременность, которая длится от 95 до 160 дней, заканчивается рождением 1 или 2 детенышей весом от 90 до 130 граммов.

Посмотрите, как ухаживания и спаривание диких панд впервые удалось заснять на видео (романтики там маловато).