В зоопарке Мадрида родились две панды: видео

6 сентября в зоопарке Мадрида произошло радостное событие: панда по кличке Hua Zui Ba родила пару близнецов. Первый малыш появился на свет около 8:30 после схваток, длившихся четыре часа. Специалисты внимательно следили за процессом, готовые вмешаться, но этого не потребовалось: опытная мать самостоятельно справилась с задачей. После того, как крошечный розовый комочек издал свои первые звуки, панда осторожно очистила его и положила себе на живот.
Второй детеныш родился после полудня. Новорожденные будут полностью зависеть от матери в течение первых четырех месяцев, пока они не смогут ходить самостоятельно. Пол малышей еще не определен (для этого требуется дождаться результатов анализа ДНК), но первые проверки их физических показателей проведены. В заботе о редких животных местным ветеринарам помогают два специалиста из китайского центра разведения панд в Чэнду.
В мадридском зоопарке для панд созданы все условия. Близняшки – уже пятое поколение для Hua Zui Ba, а ее партнер, самец по кличке Bing Xing, стал отцом в шестой раз. Это особенно ценно с учетом того, насколько сложно панды размножаются не только в неволе, но и в дикой природе. Самка способна к зачатию только в течение нескольких дней в году, но самец не всегда находится «в подходящем настроении».
Большие панды, или бамбуковые медведи (Ailuropoda melanoleuca) достигают половой зрелости в возрасте от 4 до 8 лет. Беременность, которая длится от 95 до 160 дней, заканчивается рождением 1 или 2 детенышей весом от 90 до 130 граммов.
Посмотрите, как ухаживания и спаривание диких панд впервые удалось заснять на видео (романтики там маловато).