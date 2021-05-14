Новорожденные рысята на американском острове: фото и видео

Небольшой барьерный остров Киава на атлантическом побережье в штате Южная Каролина является домом для рыжей рыси (Lynx rufus). Рыси ведут скрытный образ жизни, охотятся по ночам и стараются не привлекать к себе внимания человека. В 2002 году биологи начали изучать состояние популяции оленей на острове, и так было установлено, что ее состояние контролирует здоровая и стабильная группа рысей.
В 2004 году здесь начался масштабный проект «Экологическое исследование хищников и их жертв». Ученые оснастили 16 диких кошек радиопередатчиками, приступив к сбору информации. Сегодня этот проект является самым продолжительным GPS-изучением рыси во всем мире. По состоянию на 2021 год биологи занесли в каталог 92 рыси, отметив на карте более 150 000 точек, связанных с их жизнью. Ранее считалось, что здесь обитает около 35 особей. Подобные данные позволяют понять, как рысь адаптируется к различным условиям среды обитания, как выбирает себе жертв и как приносит потомство.
Исследователей особенно радует отсутствие проблем с продолжением рода у рысей. Эти звери размножаются с февраля по июнь. Беременность длится до 62 дней, в результате чего на свет появляется от одного до шести котят. Их глаза открываются на 10-й день; от материнского молока они полностью зависят на протяжении четырех недель, а затем мать вводит в их рацион грызунов и птиц. Самостоятельно покидать логово они смогут в 6-8 недель, и тогда же начинаются первые уроки охоты. С матерью малыши остаются до года, притом если самки становятся половозрелыми к этому возрасту, то самцам требуется 24 месяца.
В этом сезоне первый приплод в начале апреля дала самка по кличке Bobcat 550. Двое ее сыновей, замеченных в возрасте около 10 дней, были чипированы для дальнейшего наблюдения.
Cuteness alert, purr-ceed with caution: Town Biologists have found the first bobcat den of the year! Bobcat 550 has two 8-10 day old male kittens. They have been microchipped, so we will know when we encounter them again. #savekiawahbobcats pic.twitter.com/P95pm0ZWeI— Kiawah Island, SC (@TownofKiawahSC) April 13, 2021
И уже 12 мая другая самка, Bobcat 300, принесла троих малышей: дочь и двух сыновей. Каждое животное заносится в реестр для отслеживания его дальнейшего состояния.
Say hello to some tiny residents – three 4-day old kittens (2 males, 1 female) found by Town Biologists yesterday in the 2nd den of the year! They were quickly fitted w/ PIT tags & placed back in the den to resume their snuggles. Our new mom is Bobcat 300! #SaveKiawahBobcats pic.twitter.com/tcKXEAotgZ— Kiawah Island, SC (@TownofKiawahSC) May 12, 2021
Для людей рыси опасности не представляют: нападение может спровоцировать только исключительно агрессивное поведение человека. Эти хищники играют важнейшую роль в экосистемах, и особенно на островах, где необходимо контролировать популяциями крыс, мышей и оленей.
Посмотрите, как рысь ловит рыбу.