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Фотоконкурс «Дикая природа России»
Звери

Новорожденные рысята на американском острове: фото и видео

Анастасия Баринова
14 мая 2021
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Фото: Kiawah Island, SC
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Фото: Kiawah Island, SC
В штате Южная Каролина ведется крупнейший в мире проект по исследованию рыси.

Небольшой барьерный остров Киава на атлантическом побережье в штате Южная Каролина является домом для рыжей рыси (Lynx rufus). Рыси ведут скрытный образ жизни, охотятся по ночам и стараются не привлекать к себе внимания человека. В 2002 году биологи начали изучать состояние популяции оленей на острове, и так было установлено, что ее состояние контролирует здоровая и стабильная группа рысей.

В 2004 году здесь начался масштабный проект «Экологическое исследование хищников и их жертв». Ученые оснастили 16 диких кошек радиопередатчиками, приступив к сбору информации. Сегодня этот проект является самым продолжительным GPS-изучением рыси во всем мире. По состоянию на 2021 год биологи занесли в каталог 92 рыси, отметив на карте более 150 000 точек, связанных с их жизнью. Ранее считалось, что здесь обитает около 35 особей. Подобные данные позволяют понять, как рысь адаптируется к различным условиям среды обитания, как выбирает себе жертв и как приносит потомство.

Исследователей особенно радует отсутствие проблем с продолжением рода у рысей. Эти звери размножаются с февраля по июнь. Беременность длится до 62 дней, в результате чего на свет появляется от одного до шести котят. Их глаза открываются на 10-й день; от материнского молока они полностью зависят на протяжении четырех недель, а затем мать вводит в их рацион грызунов и птиц. Самостоятельно покидать логово они смогут в 6-8 недель, и тогда же начинаются первые уроки охоты. С матерью малыши остаются до года, притом если самки становятся половозрелыми к этому возрасту, то самцам требуется 24 месяца.

В этом сезоне первый приплод в начале апреля дала самка по кличке Bobcat 550. Двое ее сыновей, замеченных в возрасте около 10 дней, были чипированы для дальнейшего наблюдения.

И уже 12 мая другая самка, Bobcat 300, принесла троих малышей: дочь и двух сыновей. Каждое животное заносится в реестр для отслеживания его дальнейшего состояния.

Для людей рыси опасности не представляют: нападение может спровоцировать только исключительно агрессивное поведение человека. Эти хищники играют важнейшую роль в экосистемах, и особенно на островах, где необходимо контролировать популяциями крыс, мышей и оленей.

Посмотрите, как рысь ловит рыбу.

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