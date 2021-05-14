Новорожденные рысята на американском острове: фото и видео

Небольшой барьерный остров Киава на атлантическом побережье в штате Южная Каролина является домом для рыжей рыси (Lynx rufus). Рыси ведут скрытный образ жизни, охотятся по ночам и стараются не привлекать к себе внимания человека. В 2002 году биологи начали изучать состояние популяции оленей на острове, и так было установлено, что ее состояние контролирует здоровая и стабильная группа рысей.

В 2004 году здесь начался масштабный проект «Экологическое исследование хищников и их жертв». Ученые оснастили 16 диких кошек радиопередатчиками, приступив к сбору информации. Сегодня этот проект является самым продолжительным GPS-изучением рыси во всем мире. По состоянию на 2021 год биологи занесли в каталог 92 рыси, отметив на карте более 150 000 точек, связанных с их жизнью. Ранее считалось, что здесь обитает около 35 особей. Подобные данные позволяют понять, как рысь адаптируется к различным условиям среды обитания, как выбирает себе жертв и как приносит потомство.