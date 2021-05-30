Новорожденные тигрята делают первые шаги: видео

Сибирский (амурский) тигр в 1980 году был включен в список национальных охраняемых животных в Китае, а в 1996 году для поддержки этого вида здесь был создан парк. Природоохранная зона расположена на северном берегу реки Сунгари к северо-западу от города Харбин, занимая площадь около 356 гектаров.

В парке обитает около 800 сибирских тигров. Посетители могут увидеть 100 из их числа, а также других редких представителей фауны: львов, рысей, леопардов, пум, белых и бенгальских тигров.

В мае 2016 года в парке на свет появилось аж 28 сибирских тигрят, и зоопарк поделился этой радостью. Персонал круглосуточно ухаживал за новорожденными и их матерями. На видео были сняты первые шаги малышей, которым всего 4 дня от роду.