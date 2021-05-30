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National Geographic Россия №209, май 2021
National Geographic Traveler № 78, март – май 2021
«Дикая природа России»
Звери

Новорожденные тигрята делают первые шаги: видео

Анастасия Баринова
30 мая 2021
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Фото: MC84/Wikipedia
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Фото: Wilma Verburg/Wikipedia
Китайский Парк сибирских тигров поделился первыми шагами 28 малышей, недавно появившихся на свет.

Сибирский (амурский) тигр в 1980 году был включен в список национальных охраняемых животных в Китае, а в 1996 году для поддержки этого вида здесь был создан парк. Природоохранная зона расположена на северном берегу реки Сунгари к северо-западу от города Харбин, занимая площадь около 356 гектаров.

В парке обитает около 800 сибирских тигров. Посетители могут увидеть 100 из их числа, а также других редких представителей фауны: львов, рысей, леопардов, пум, белых и бенгальских тигров.

В мае 2016 года в парке на свет появилось аж 28 сибирских тигрят, и зоопарк поделился этой радостью. Персонал круглосуточно ухаживал за новорожденными и их матерями. На видео были сняты первые шаги малышей, которым всего 4 дня от роду.

Узнайте об усилиях по восстановлению популяции тигров, которые предпринимают многие страны мира.

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