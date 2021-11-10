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National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Звери

Новорожденный детеныш гориллы в зоопарке: трогательное видео

Анастасия Баринова
10 ноября 2021
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Фото: Cleveland Metroparks Zoo
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Фото: Cleveland Metroparks Zoo
Малыш окружен всесторонней заботой.

В зоопарке Кливленда живет большое количество приматов, и среди них — западная равнинная горилла (Gorilla gorilla gorilla). 26 октября 2021 года пара этих животных принесла потомство, что произошло впервые за 139-летнюю зоопарка.

Родителями стали 23-летняя Ннека и 34-летний Моколо. Из-за неопытности Ннека не проявила материнских инстинктов, и на помощь ей пришла 47-летняя самка Фредди: она прибыла в Кливленд из другого зоопарка, где уже родила и воспитала четырех малышей. В результате получилась отличная «команда»: Фредди приносит детеныша смотрителям, которые кормят его из бутылочки.

Западная равнинная горилла имеет сравнительно компактные размеры. Высота самца достигает 1,8 м, масса тела — до 140 кг. Для самок эти показатели — на уровне 1,5 м и 70 кг. В дикой природе эти звери живут группами, но и там они размножаются очень медленно — не чаще, чем раз в 5 лет. Малыш при рождении весит менее 1,8 кг и сразу способен цепляться за шерсть матери.

Первые полгода он питается исключительно материнским молоком, затем рацион становится более разнообразным, но полное отлучение от груди происходит в возрасте трех лет. Детеныш, появившийся в зоопарке Кливленда — самец; его масса составила 1,3 кг. Имя ему еще не выбрано — зоопарк обещает держать посетителей в курсе событий и регулярно публиковать новости из жизни этих приматов, находящихся на грани исчезновения.

Посмотрите, как самая старая в мире горилла отмечает свой 60-летний юбилей.

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