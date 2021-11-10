Новорожденный детеныш гориллы в зоопарке: трогательное видео

Западная равнинная горилла имеет сравнительно компактные размеры. Высота самца достигает 1,8 м, масса тела — до 140 кг. Для самок эти показатели — на уровне 1,5 м и 70 кг. В дикой природе эти звери живут группами, но и там они размножаются очень медленно — не чаще, чем раз в 5 лет. Малыш при рождении весит менее 1,8 кг и сразу способен цепляться за шерсть матери.