Новорожденный карликовый бегемот делает первые шаги: видео

В дикой природе осталось менее 3000 карликовых бегемотов. Каждое рождение представителя этого вымирающего вида становится праздничным событием. Период беременности у этих животных составляет от 190 до 210 дней. Взрослые особи весят 180–275 кг, а их масса при рождении составляет всего 4,5–6,2 кг.

Готовясь к появлению нового обитателя, смотрители зоопарка адаптировали вольер, сделав его удобным и безопасным для малыша . Они установили барьеры, которые детеныш может использовать как укрытие, а дно пруда подняли выше: так юный бегемот быстрее научится плавать и задерживать дыхание. Оба этих навыка не являются врожденными: им свое потомство обучает мать.