Новорожденный карликовый бегемот делает первые шаги: видео

22 ноября в сиднейском зоопарке Таронга на свет появилась самка карликового бегемота (Hexaprotodon liberiensis). Ее родители, Камбири и Фергус, уже не в первый раз приносят потомство. Пару представили друг другу в 2016 году, когда шестилетняя Камбири начала демонстрировать признаки готовности к спариванию. Бегемоты сразу же выразили обоюдную симпатию, а специалисты с радостью отметили успех программы по поддержке редких видов животных.
⚠️Warning cute content incoming ⚠️— Taronga Zoo (@tarongazoo) December 2, 2021
We are delighted to announce the birth of a female Pygmy calf ! The little calf was born just last week to mum Kambiri & is doing swimmingly! 🦛
Stay tuned for updates as it won't be long until she's ready to make her debut! #forthewild pic.twitter.com/Nx0mpArtMi
В дикой природе осталось менее 3000 карликовых бегемотов. Каждое рождение представителя этого вымирающего вида становится праздничным событием. Период беременности у этих животных составляет от 190 до 210 дней. Взрослые особи весят 180–275 кг, а их масса при рождении составляет всего 4,5–6,2 кг.
Готовясь к появлению нового обитателя, смотрители зоопарка адаптировали вольер, сделав его удобным и безопасным для малыша . Они установили барьеры, которые детеныш может использовать как укрытие, а дно пруда подняли выше: так юный бегемот быстрее научится плавать и задерживать дыхание. Оба этих навыка не являются врожденными: им свое потомство обучает мать.
Сейчас новорожденная проводит большую часть своего времени в закрытой детской «берлоге» под присмотром Камбири. От материнского молока она будет зависеть примерно восемь месяцев. Малышка много спит, но также не упускает возможности исследовать все вокруг.
Посмотрите, как учится плавать карликовый бегемот из другого зоопарка.