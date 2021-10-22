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Звери

Новорожденный носорог делает первые шаги: видео

Анастасия Баринова
22 октября 2021
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Фото: The Buffalo Zoo/Facebook
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Фото: The Buffalo Zoo/Facebook
В зоопарке Буффало успешно реализуется программа воспроизведения редких видов.

16 октября в зоопарке американского города Буффало произошло пополнение: самка индийского носорога (Rhinoceros unicornis) по кличке Таша произвела на свет малыша. Это уже ее пятый детеныш, и опытная мать уверенно помогает своей дочери делать первые шаги.

Зоопарк участвует в международных программах по воспроизведению редких видов животных. За последние 17 лет здесь появилось пять детенышей носорогов: четыре самки и один самец. Пары подбираются специалистами на основе анализов ДНК — это позволяет получить наиболее здоровое потомство. Отец новорожденной — самец по кличке Джордж, который раньше жил в Буффало, а теперь отправился в другой зоопарк, чтобы внести свой вклад в другие линии.

Новая дочь Таши сразу же была осмотрена ветеринарами: они проверили все жизненно важные функции, взяли анализ крови и даже очистили место прикрепления пуповины. Масса при рождении составила 59 килограммов!

Теперь команда наблюдает за тем, как подрастает малышка. Уже спустя три дня она набрала 4 килограмма, и это свидетельствует о ее отличном здоровье. А теперь, когда детенышу исполнилось 5 дней, он узнал все радости водных процедур.

Индийские носороги относятся к уязвимым видам животных. В конце сентября отмечается всемирный день носорогов: узнайте о них больше.

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