Новорожденный носорог делает первые шаги: видео

Зоопарк участвует в международных программах по воспроизведению редких видов животных. За последние 17 лет здесь появилось пять детенышей носорогов: четыре самки и один самец. Пары подбираются специалистами на основе анализов ДНК — это позволяет получить наиболее здоровое потомство. Отец новорожденной — самец по кличке Джордж, который раньше жил в Буффало, а теперь отправился в другой зоопарк, чтобы внести свой вклад в другие линии.

Новая дочь Таши сразу же была осмотрена ветеринарами: они проверили все жизненно важные функции, взяли анализ крови и даже очистили место прикрепления пуповины. Масса при рождении составила 59 килограммов!