Новорожденный носорог делает первые шаги: видео

16 октября в зоопарке американского города Буффало произошло пополнение: самка индийского носорога (Rhinoceros unicornis) по кличке Таша произвела на свет малыша. Это уже ее пятый детеныш, и опытная мать уверенно помогает своей дочери делать первые шаги.
Зоопарк участвует в международных программах по воспроизведению редких видов животных. За последние 17 лет здесь появилось пять детенышей носорогов: четыре самки и один самец. Пары подбираются специалистами на основе анализов ДНК — это позволяет получить наиболее здоровое потомство. Отец новорожденной — самец по кличке Джордж, который раньше жил в Буффало, а теперь отправился в другой зоопарк, чтобы внести свой вклад в другие линии.
Новая дочь Таши сразу же была осмотрена ветеринарами: они проверили все жизненно важные функции, взяли анализ крови и даже очистили место прикрепления пуповины. Масса при рождении составила 59 килограммов!
Теперь команда наблюдает за тем, как подрастает малышка. Уже спустя три дня она набрала 4 килограмма, и это свидетельствует о ее отличном здоровье. А теперь, когда детенышу исполнилось 5 дней, он узнал все радости водных процедур.
Индийские носороги относятся к уязвимым видам животных. В конце сентября отмечается всемирный день носорогов: узнайте о них больше.