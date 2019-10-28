Новый вид ракообразных обнаружили в акульей пасти

Казалось бы, пасть китовой акулы (Rhincodon typus) не очень подходит под определение дружелюбной среды обитания. Однако именно там японские исследователи из Университета Хиросимы обнаружили новый вид ракообразных, которому дали название Podocerus jinbe.

Podocerus jinbe представляет собой разновидность гаммарид — членистоногих из класса высших раков. Эти существа вырастают не более 3-5 сантиметров в длину и отличается крайней выносливостью и способностью выживать в экстремальных условиях.

У Podocerus jinbe тельце длиной около пяти миллиметров и волосатые лапки, которые помогают ему удерживать еду. Ведущий исследователь Ко Томикава рассказал о причинах, по которым эти животные выбрали такое необычное место для проживания.