Новый взгляд на историю сибирских пород собак

Жители арктических регионов Северо-Западной Сибири уже около 2000 лет назад имели долгосрочные торговые связи с населением Евразии. Об этом свидетельствуют археологические находки. Возникновение и развитие этого сотрудничества не только привело к ряду социальных изменений: оно также отразилось на геноме сибирских собак. Исследование провели ученые из Мюнхенского университета.

Известно, что собаки населяли Арктику по крайней мере 7000 лет назад, но они развивались изолированно. Однако в период между железным веком и средневековьем их гены начинают обогащаться материалом, полученным от собак из степей Евразии и Европы.

Специалисты пришли к такому выводу, проанализировав геномы 49 собак из Сибири и Евразии, датируемых периодом от 60 до 11 000 лет назад. Четверо животных происходит из Усть-Полуя на полуострове Ямал: ранее российские и канадские археологи обнаружили здесь останки более 100 собак, живших примерно 2000 лет назад. Многочисленные данные указывают на то, что это место использовалось в церемониальных целях в течение примерно 400 лет, а собаки были не только средством передвижения, но и партнерами по охоте и даже источником пищи.