Новый взгляд на историю сибирских пород собак

Жители арктических регионов Северо-Западной Сибири уже около 2000 лет назад имели долгосрочные торговые связи с населением Евразии. Об этом свидетельствуют археологические находки. Возникновение и развитие этого сотрудничества не только привело к ряду социальных изменений: оно также отразилось на геноме сибирских собак. Исследование провели ученые из Мюнхенского университета.
Известно, что собаки населяли Арктику по крайней мере 7000 лет назад, но они развивались изолированно. Однако в период между железным веком и средневековьем их гены начинают обогащаться материалом, полученным от собак из степей Евразии и Европы.
Специалисты пришли к такому выводу, проанализировав геномы 49 собак из Сибири и Евразии, датируемых периодом от 60 до 11 000 лет назад. Четверо животных происходит из Усть-Полуя на полуострове Ямал: ранее российские и канадские археологи обнаружили здесь останки более 100 собак, живших примерно 2000 лет назад. Многочисленные данные указывают на то, что это место использовалось в церемониальных целях в течение примерно 400 лет, а собаки были не только средством передвижения, но и партнерами по охоте и даже источником пищи.
Артефакты, обнаруженные в святилище Усть-Полуй, включают стеклянные бусы и предметы из металла, которые не могли быть изготовлены на месте. Вероятнее всего, их привезли из степной зоны, Причерноморья или Ближнего Востока. Это говорит о существовании торговых цепочек более чем 2000 лет назад. Новый генетический анализ показал, что собаки также входили в число товаров, ввезенных в сибирскую Арктику из более южных районов. Они были «потенциально ценным имуществом, их покупали и продавали», — отмечают ученые.
Исследователи предполагают, что импорт собак является отражением социальных изменений в Сибири. Первые одомашненные арктические псы были в основном ездовыми. Когда сибирские жители начали разводить оленей — им потребовались собаки с другими полезными поведенческими чертами, которые могли бы следить за домашним скотом. Таким образом, смешение арктических собак с другими популяциями привело к созданию пород, которые обладали всем набором качеств: были хороши в повозках и на пастбище, а также смогли адаптироваться к суровым климатическим условиям. Лучшим примером является самоед: большая часть его генома прослеживается до далеких арктических предков и при этом в нем отчетливо видно влияние Запада по сравнению, например, с хаски.
Интересно, что коренные жители, несмотря на растущие торговые связи, в отношения с пришельцами не вступали: геномы человека в арктической Сибири оставались стабильными на протяжении длительного периода времени, и почти нет признаков генетического вклада со стороны неарктических популяций.
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