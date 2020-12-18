О чем рассказала слоновая кость, найденная на затонувшем корабле XVI века

В 2008 году на побережье Намибии было найдено древнее затонувшее судно. Оно было погребено под слоем песка в древней рукотворной морской лагуне, превратившейся в соленое озеро, которое было осушено алмазодобытчиками. Ученые идентифицировали судно как португальский торговый корабль «Бом Жезус» («Добрый Иисус»). Он пропал без вести по пути в Индию в 1533 году.

В трюмах было найдено множество испанских, португальских и венецианских золотых монет, немецкие медные слитки, а также оружие. Общая стоимость товаров была оценена примерно в 13 миллионов долларов.

Однако для группы археологов и биологов самым ценным грузом судна оказались более 100 слоновьих бивней, которые в числе прочего перевозились для продажи.

Генетический и химический анализ проследил происхождение этих бивней до нескольких отдельных стад лесных слонов, которые когда-то бродили по Западной Африке. Результаты исследования дают представление об исторических популяциях африканских слонов и торговых сетях слоновой кости.