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О чем рассказала слоновая кость, найденная на затонувшем корабле XVI века

National Geographic Россия
18 декабря 2020
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Фото: National Museum of Namibia
Исследователи получили ценные данные, изучив бивни, обнаруженные на торговом судне «Бом Жезус».

В 2008 году на побережье Намибии было найдено древнее затонувшее судно. Оно было погребено под слоем песка в древней рукотворной морской лагуне, превратившейся в соленое озеро, которое было осушено алмазодобытчиками. Ученые идентифицировали судно как португальский торговый корабль «Бом Жезус» («Добрый Иисус»). Он пропал без вести по пути в Индию в 1533 году. 

В трюмах было найдено множество испанских, португальских и венецианских золотых монет, немецкие медные слитки, а также оружие. Общая стоимость товаров была оценена примерно в 13 миллионов долларов. 

Однако для группы археологов и биологов самым ценным грузом судна оказались более 100 слоновьих бивней, которые в числе прочего перевозились для продажи. 

Генетический и химический анализ проследил происхождение этих бивней до нескольких отдельных стад лесных слонов, которые когда-то бродили по Западной Африке. Результаты исследования дают представление об исторических популяциях африканских слонов и торговых сетях слоновой кости. 

По словам Алиды де Фламинг, молекулярного биолога из Университета штата Иллинойс, слоновая кость на борту «Бом Жезуса», затерянная в море почти 500 лет, невероятно хорошо сохранилась.

«Когда корабль затонул, медные и свинцовые слитки [хранившиеся над бивнями] как бы вытолкнули слоновую кость на морское дно, защищая ее от эрозии. А холодное океанское течение, которое проходит через этот регион Атлантики, вероятно, помогло сохранить ДНК, которая была в бивнях», — Алида де Фламинг.

Исследователи извлекли ДНК из 44 бивней. Генетический материал показал, что вся слоновая кость была получена от африканских лесных слонов Loxodonta cyclotis, а не их собратьев из саванн Loxodonta africana. 

Сравнивая ДНК слоновой кости с ДНК прошлых и настоящих популяций африканских слонов, команда определила, что бивни «Бом Жезуса» принадлежали слонам по крайней мере 17 генетически различных стад в Западной Африке, из которых только четыре дожили до наших дней. Исследователи предполагают, что другие линии слонов вымерли в результате охоты или потери среды обитания. 

Изотопы углерода и азота в бивнях дали более подробную информацию о том, где жили эти слоны. Ученые отмечают, что они обитали в местности, сочетающей леса и саванны. 

По словам Эшли Коуту, археолога из Оксфордского университета, это было удивительным открытием. Известно, что современные африканские лесные слоны бродят по лесам и саваннам. Но исследователи полагали, что они впервые вышли на пастбища в саваннах только в ХХ веке, когда многие саванные слоны были истреблены браконьерами, а первоначальные места обитания лесных слонов были уничтожены в результате человеческой деятельности. Новые результаты показывают, что лесные слоны с самого начала были приспособлены как к лесам, так и к саваннам.

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Лучшее понимание местообитаний, исторически предпочитаемых лесными слонами, могло бы способствовать усилиям по сохранению этого уязвимого вида. По данным Африканского фонда дикой природы, более 60 процентов этих слонов стали жертвами браконьерства в течение последнего десятилетия, а те, что остались, населяют лишь около четверти своего исторического ареала.

Происхождение слоновой кости «Бом Жезуса» также рисует более ясную картину торговли слоновой костью в XVI веке на африканском континенте. Тот факт, что бивни произошли от разных стад, указывает на то, что в поставках слоновой кости участвовали несколько сообществ в Западной Африке. 

Однако неясно, собирали ли португальские торговцы разные образцы слоновой кости в нескольких местных портах на побережье или в одном порту, который был связан с обширными торговыми сетями на континенте. Ученые надеются, что дальнейший анализ слоновой кости, обнаруженной в исторических портовых местах, поможет ответить на этот вопрос. 

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