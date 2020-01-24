О чем рассказали следы на снегу

Необходимое условие — устойчивый снежный покров. Прошлогодняя зима в парке «Земля леопарда» была полностью бесснежной, но зима 2020 года снова подарила ученым возможность исследования. При этом юго-запад Приморского края является единственным в России местом, где сбор таких данных распространяется сразу на двух редких кошек: леопарда и тигра.

Одно из наиболее интересных наблюдений было сделано во время выезда в заповедник «Кедровая падь» сотрудникам отдела науки удалось обнаружить следы взрослого самца амурского тигра. Крупный хищник ходил по долине реки Кедровая, а затем поднялся на Сухореченский хребет. Сложность представляли условия работы: непросто было распутать следы на солнечном склоне в густом кустарнике, но усилия оправдались. Здесь была сделана важная находка — «давленка»: место трапезы тигра после успешной охоты на кабана.