О чем рассказали следы на снегу

Для изучения диких животных биологи могут применять метод тропления по следам на снегу — способ, при котором регистрируются все виды активности зверя по ходу его движения. В отличие от фотомониторинга, тропление дает более детальную информацию о поведении и перемещениях хищников: оно позволяет оценить пол, возраст и физическое состояние жертв, описать приемы охоты.
Как пятнистых хищников спасают из капканов, что такое тропление по снегу и какими способами отлавливают охотников в заповедниках — смотрите в новой серии «Историй леопарда» https://t.co/FS8f7PiE24 pic.twitter.com/t61tQaSDCg— DVostok (@media_dv) January 6, 2019
Необходимое условие — устойчивый снежный покров. Прошлогодняя зима в парке «Земля леопарда» была полностью бесснежной, но зима 2020 года снова подарила ученым возможность исследования. При этом юго-запад Приморского края является единственным в России местом, где сбор таких данных распространяется сразу на двух редких кошек: леопарда и тигра.
Одно из наиболее интересных наблюдений было сделано во время выезда в заповедник «Кедровая падь» сотрудникам отдела науки удалось обнаружить следы взрослого самца амурского тигра. Крупный хищник ходил по долине реки Кедровая, а затем поднялся на Сухореченский хребет. Сложность представляли условия работы: непросто было распутать следы на солнечном склоне в густом кустарнике, но усилия оправдались. Здесь была сделана важная находка — «давленка»: место трапезы тигра после успешной охоты на кабана.
Поголовья тигра и леопарда увеличивались в парке одновременно. Но отрицательного влияния тигра на численность леопарда не выявлено, конкуренции между двумя разными кошками нет. Анализ данных за несколько лет показывает, что тигры предпочитают охотиться на кабанов, а леопарды преследуют пятнистых оленей и косуль. Тигры чаще перемещаются по долинам рек, а следы пятнистых кошек больше отмечаются на крутых, изрезанных склонах и скалах, где они находят укрытия, в том числе для того, чтобы спрятать свою добычу.
Каждый новый снегопад, открывает новые страницы скрытной жизни краснокнижных кошек. Важно, чтобы снега не выпало слишком много: это может создать проблему для диких копытных.