Обезьян-капуцинов застали за актом каннибализма

Исследователи в течение 37 лет наблюдали за популяцией белолицых обезьян-капуцинов (Cebus imitator), документируя их жизнь в национальном парке Санта-Роза в Коста-Рике. За это время ученые не разу не сталкивались со случаями каннибализма среди этих приматов, но все изменилось 9 апреля 2019 года.

Команда недавно описала ужасный инцидент в статье, опубликованной в журнале Ecology and Evolution.

Наблюдая за небольшой группой обезьян, ученые услышали крики с высоты ближайшего дерева. Детеныш возрастом 10 дней, обозначенный как CT-19, упал на землю, а его мать — СТ — спрыгнула вниз, чтобы забрать младенца. СТ дважды пыталась забраться с ним на дерево, но детеныш снова срывался и дважды упал. Наконец, он лег на землю без движения, а другие обезьяны собрались вокруг, чтобы осмотреть труп.

К месту происшествия подошел двухлетний самец и начал покусывать ногу мертвой обезьяны. По словам исследователей, «хотя СТ не предпринимала попыток забрать труп, она оставалась рядом». Затем другая 23-летняя самка отогнала молодого самца от тела и начала грызть труп, начиная с левой ноги. В течение получаса самка съела всю нижнюю половину младенца, оставив только голову, грудь и руки.