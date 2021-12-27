Обезьяны «обчистили» полицейскую машину

Представители тайваньского национального парка Юйшань предупредили посетителей о необходимости запирать окна автомобилей. Также под строгим запретом — кормление обезьян. В парке живет множество птиц, млекопитающих, рептилий, амфибий и насекомых, но проблемы туристам доставляют тайваньские макаки (Macaca cyclopis). Эти приматы семейства мартышковых активны днем и всеядны. Как многие другие виды макак, они живут в группах, которые состоят из нескольких самцов, самок и подрастающего поколения. Рост животных не превышает 55 см, масса составляет от 4 до 8 кг.
Одна из групп макак, населяющих парк, давно известна смотрителям; ей дано имя «Tataka Troop» («Отряд Татака»). Хорошо организованные приматы регулярно совершают вылазки за едой, становясь все более смелыми.
Недавно они влезли в патрульную машину, привлеченные ароматом пищи и напитков. Одна из обезьян насладилась чаем, а другой досталась лапша. Биологи поясняют, что бороться с таким поведением мартышек нельзя: это заложено в их природе. Единственный способ избежать их нападения — это не оставлять продукты питания и не держать двери и окна открытыми.
Между тем многие жители Тайваня носят с собою напитки и закуски. И даже когда они передвигаются на скутерах — они привыкли оставлять недоеденное в пакете, просто повесив его на руль.
Власти национального парка предупреждают, что такая безответственность может быть расценена на уровне намеренного кормления диких животных. За это на острове положен штраф в сумме до 3000 новых тайваньских долларов (около 8 000 рублей).
Посмотрите, как мартышка подчинила себе стаю агрессивных собак.