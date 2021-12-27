Обезьяны «обчистили» полицейскую машину

Представители тайваньского национального парка Юйшань предупредили посетителей о необходимости запирать окна автомобилей. Также под строгим запретом — кормление обезьян. В парке живет множество птиц, млекопитающих, рептилий, амфибий и насекомых, но проблемы туристам доставляют тайваньские макаки (Macaca cyclopis). Эти приматы семейства мартышковых активны днем и всеядны. Как многие другие виды макак, они живут в группах, которые состоят из нескольких самцов, самок и подрастающего поколения. Рост животных не превышает 55 см, масса составляет от 4 до 8 кг.

Одна из групп макак, населяющих парк, давно известна смотрителям; ей дано имя «Tataka Troop» («Отряд Татака»). Хорошо организованные приматы регулярно совершают вылазки за едой, становясь все более смелыми.