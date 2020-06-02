Обезьяны в Индии соблюдают социальное дистанцирование: видео

Фотография с «соблюдающими социальную дистанцию макаками», которые терпеливо ждут от человека свою порцию угощения, появилась в сети еще в апреле и стала популярной после того, как ее распространил в соцсетях министр Индии по делам молодежи и спорта Кирен Риджиджу.