Обезьяны в Индии соблюдают социальное дистанцирование: видео

Фотография с «соблюдающими социальную дистанцию макаками», которые терпеливо ждут от человека свою порцию угощения, появилась в сети еще в апреле и стала популярной после того, как ее распространил в соцсетях министр Индии по делам молодежи и спорта Кирен Риджиджу.
A perfect #SocialDistancing seen near Bhalukpong in Arunachal Pradesh along Assam-Arunachal boundary. If we observe carefully, animals can teach us many vital lessons that we may have missed in the haste of our normal daily lives.— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) April 28, 2020
(Picture taken by Arup Kalita, Tezpur) pic.twitter.com/5iIr8SELUz
Вирусный снимок был взят из ролика на YouTube. Создатели видео сообщают, что съемки проводились в Национальном парке Намери, а арбузами приматов угощает любитель дикой природы Сурава Баркотоки.
Карантин в Индии в связи с пандемией коронавирусной инфекции был введен 25 марта. По данным на 2 июня, в стране выявлено 199 785 случаев COVID-19 и 5 612 летальных исходов. Впереди Индии по количеству заболевших находятся только Италия, Великобритания, Испания, Россия, Бразилия и США.
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