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Звери

Обезьяны в Индии соблюдают социальное дистанцирование: видео

Михаил Сысоев
02 июня 2020
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Отличный пример для людей.

Фотография с «соблюдающими социальную дистанцию макаками», которые терпеливо ждут от человека свою порцию угощения, появилась в сети еще в апреле и стала популярной после того, как ее распространил в соцсетях министр Индии по делам молодежи и спорта Кирен Риджиджу.

«Идеальное #SocialDistancing (социальное дистанцирование) в Аруначал-Прадеш вдоль границы Ассам-Арунчал. Если мы будем внимательно наблюдать, животные могут преподать нам много жизненно важных уроков, которые мы, возможно, упускаем в спешке нашей повседневной жизни», — Кирен Риджиджу.

Вирусный снимок был взят из ролика на YouTube. Создатели видео сообщают, что съемки проводились в Национальном парке Намери, а арбузами приматов угощает любитель дикой природы Сурава Баркотоки. 

Карантин в Индии в связи с пандемией коронавирусной инфекции был введен 25 марта. По данным на 2 июня, в стране выявлено 199 785 случаев COVID-19 и 5 612 летальных исходов. Впереди Индии по количеству заболевших находятся только Италия, Великобритания, Испания, Россия, Бразилия и США.

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