Обнаружен новый вид ядовитого паука. От его укуса загнивает плоть

Новый вид был обнаружен учеными из Национального автономного университета Мексики (UNAM) и получил название Loxosceles tenochtitlan. Исследователи установили, что паук родом из Мексиканского нагорья. Изначально ученые приняли его за Misteca Loxosceles – родственный вид, обитающий в мексиканских штатах Герреро и Морелос.
«Поскольку Loxosceles tenochtitlan похож на Misteca Loxosceles, мы подумали, что он был завезен вместе с декоративными растениями, но изучив молекулярную биологию обоих видов, мы поняли, что они совершенно разные», – говорит Алехандро Вальдес-Мондрагон, ведущий автор исследования.
Профессор Вальдес-Мондрагон также предупредил, что Loxosceles Tenochtitlan может укусить человека, если почувствует угрозу, хотя старается избегать контакта с людьми.
Пауки Loxoceles обладают мощным ядом, который вызывает некрозы на коже шириной до 40 сантиметров. На заживление таких ран уходит несколько месяцев, а на коже остаются рубцы. Для детей укус паука может быть еще более опасным, так как яд может попасть в кровоток, что приведет к разрушению эритроцитов.
Арахнологи предупреждают, что пауки могут забираться в дома в течение дождливых сезонов и прятаться в одежде, простынях или обуви. Лучший способ держаться от них подальше – держать дома в чистоте и порядке.
40 из 140 существующих видов Loxosceles обитают исключительно в Мексике, что делает ее страной с самым высоким разнообразием рода.