Обнаружен новый вид ядовитого паука. От его укуса загнивает плоть

Пауки Loxoceles обладают мощным ядом, который вызывает некрозы на коже шириной до 40 сантиметров. На заживление таких ран уходит несколько месяцев, а на коже остаются рубцы. Для детей укус паука может быть еще более опасным, так как яд может попасть в кровоток, что приведет к разрушению эритроцитов.

Арахнологи предупреждают, что пауки могут забираться в дома в течение дождливых сезонов и прятаться в одежде, простынях или обуви. Лучший способ держаться от них подальше – держать дома в чистоте и порядке.

40 из 140 существующих видов Loxosceles обитают исключительно в Мексике, что делает ее страной с самым высоким разнообразием рода.