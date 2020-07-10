Обыкновенный хомяк попал в список вымирающих животных

Международный союз охраны природы (МСОП) в четверг, 9 июля, представил обновленный список животных, находящихся под угрозой вымирания. В этом списке обыкновенный хомяк (Cricetus cricetus) получил статус критически угрожаемого вида, находящегося на грани полного исчезновения. Следом в градации МСОП идут только виды, вымершие в дикой природе и полностью исчезнувшие.

Хомяк, еще недавно считавшийся обычным явлением в Европе, в том числе и в России, в последние годы подвергся резкому сокращению популяции. Отмечается, что самки грызуна теперь оставляют потомство из 5-6 детенышей, тогда как раньше это число достигало 20.

Пока неизвестно, что вызвало эти изменения в уровне рождаемости, но в МСОП говорят, что в качестве возможных причин рассматриваются новые методы ведения сельского хозяйства, промышленное развитие, изменение климата и световое загрязнение.