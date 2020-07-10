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Обыкновенный хомяк попал в список вымирающих животных

Михаил Сысоев
10 июля 2020
Обыкновенный хомяк
Фото: Wikimedia Commons
Еще недавно этот грызун относился к видам, вызывающим наименьшие опасения.

Международный союз охраны природы (МСОП) в четверг, 9 июля, представил обновленный список животных, находящихся под угрозой вымирания. В этом списке обыкновенный хомяк (Cricetus cricetus) получил статус критически угрожаемого вида, находящегося на грани полного исчезновения. Следом в градации МСОП идут только виды, вымершие в дикой природе и полностью исчезнувшие. 

Хомяк, еще недавно считавшийся обычным явлением в Европе, в том числе и в России, в последние годы подвергся резкому сокращению популяции. Отмечается, что самки грызуна теперь оставляют потомство из 5-6 детенышей, тогда как раньше это число достигало 20. 

Пока неизвестно, что вызвало эти изменения в уровне рождаемости, но в МСОП говорят, что в качестве возможных причин рассматриваются новые методы ведения сельского хозяйства, промышленное развитие, изменение климата и световое загрязнение.

МСОП
iucnredlist.org Классификация видов МСОП

Сокращение популяции хомяков особенно отразилось на французском регионе Эльзас, где грызуны исчезли с более чем трех четвертей территории, а в Восточной Европе хомяк исчез с 75% территорий. 

Доктор Михаил Русин, участвовавший в составлении нового списка, заявил, что усилия по сохранению этого вида, возможно, замедлили сокращение популяции в некоторых местах, но не переломили общую тенденцию. 

«В дополнение к этим мерам срочно необходимы дополнительные исследования различных возможных факторов исчезновения европейского хомяка, чтобы спасти его от исчезновения», — Михаил Русин.

Новый статус грызуна не означает, что в дикой природе этих животных осталось столько же, сколько, например, черных носорогов или калифорнийских кондоров, однако в МСОП при классификации видов обращают пристальное внимание на скорость сокращения популяции, и в случае с хомяками она стремительна. Еще несколько десятилетий назад грызун был настолько широко распространен в полях и степях Европы и России, что считался опасным вредителем сельского хозяйства и подлежал уничтожению.

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iucnredlist.org Ареал обыкновенного хомяка.

В Республике Беларусь хомяк занесен в Красную книгу. Местная природоохранная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны» даже разместило вакансии искателей хомяков. 

«Ищем отважных смельчаков, готовых отправиться в полную опасностей экспедицию на поиски грозного хозяина белорусских лесов и болот — дикого хомяка», — «Ахова птушак Бацькаўшчыны».

Соискателей просят искать норы хомяков в Брестском, Каменецком, Пружанском, Кобринском, Березовском, Барановичском, Добрушском и Гомельском районах. За найденную нору предлагается вознаграждение в 200 белорусских рублей.

Помимо хомяка, природоохранный статус изменился у северного гладкого кита (Eubalaena glacialis). В XVI веке китобои убивали этих животных десятками тысяч, а к ХХ веку северный гладкие киты почти полностью исчезли. Запрет на охоту на этих китов привел к тому, что их популяция незначительно выросла, однако сейчас рост сменился сокращением, поскольку киты все чаще гибнут из-за столкновения с судами и запутывания в сетях. В настоящее время их численность оценивается примерно в 250 особей.

Также в МСОП обратили внимание на сокращение численности лемуров. Из 107 видов лемуров, обитающих на Мадагаскаре, 103 находятся под угрозой, а 33 — на пороге полного исчезновения. Виды лемуров, пополнившие список животных, находящихся под угрозой полного исчезновения — Microcebus berthae (самые маленькие по размерам приматы в мире) и Propithecus verreauxi (сифака верро или хохлатый сифака). Популяции лемуров претерпели существенное сокращение из-за охоты и развития сельскохозяйственных производств на территории их обитания.

Всего в список МСОП в статусе находящихся под угрозой вошли более 32 тысяч видов животных.

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