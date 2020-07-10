Обыкновенный хомяк попал в список вымирающих животных

Международный союз охраны природы (МСОП) в четверг, 9 июля, представил обновленный список животных, находящихся под угрозой вымирания. В этом списке обыкновенный хомяк (Cricetus cricetus) получил статус критически угрожаемого вида, находящегося на грани полного исчезновения. Следом в градации МСОП идут только виды, вымершие в дикой природе и полностью исчезнувшие.
Хомяк, еще недавно считавшийся обычным явлением в Европе, в том числе и в России, в последние годы подвергся резкому сокращению популяции. Отмечается, что самки грызуна теперь оставляют потомство из 5-6 детенышей, тогда как раньше это число достигало 20.
Пока неизвестно, что вызвало эти изменения в уровне рождаемости, но в МСОП говорят, что в качестве возможных причин рассматриваются новые методы ведения сельского хозяйства, промышленное развитие, изменение климата и световое загрязнение.
Сокращение популяции хомяков особенно отразилось на французском регионе Эльзас, где грызуны исчезли с более чем трех четвертей территории, а в Восточной Европе хомяк исчез с 75% территорий.
Доктор Михаил Русин, участвовавший в составлении нового списка, заявил, что усилия по сохранению этого вида, возможно, замедлили сокращение популяции в некоторых местах, но не переломили общую тенденцию.
Новый статус грызуна не означает, что в дикой природе этих животных осталось столько же, сколько, например, черных носорогов или калифорнийских кондоров, однако в МСОП при классификации видов обращают пристальное внимание на скорость сокращения популяции, и в случае с хомяками она стремительна. Еще несколько десятилетий назад грызун был настолько широко распространен в полях и степях Европы и России, что считался опасным вредителем сельского хозяйства и подлежал уничтожению.
В Республике Беларусь хомяк занесен в Красную книгу. Местная природоохранная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны» даже разместило вакансии искателей хомяков.
Соискателей просят искать норы хомяков в Брестском, Каменецком, Пружанском, Кобринском, Березовском, Барановичском, Добрушском и Гомельском районах. За найденную нору предлагается вознаграждение в 200 белорусских рублей.
Помимо хомяка, природоохранный статус изменился у северного гладкого кита (Eubalaena glacialis). В XVI веке китобои убивали этих животных десятками тысяч, а к ХХ веку северный гладкие киты почти полностью исчезли. Запрет на охоту на этих китов привел к тому, что их популяция незначительно выросла, однако сейчас рост сменился сокращением, поскольку киты все чаще гибнут из-за столкновения с судами и запутывания в сетях. В настоящее время их численность оценивается примерно в 250 особей.
Также в МСОП обратили внимание на сокращение численности лемуров. Из 107 видов лемуров, обитающих на Мадагаскаре, 103 находятся под угрозой, а 33 — на пороге полного исчезновения. Виды лемуров, пополнившие список животных, находящихся под угрозой полного исчезновения — Microcebus berthae (самые маленькие по размерам приматы в мире) и Propithecus verreauxi (сифака верро или хохлатый сифака). Популяции лемуров претерпели существенное сокращение из-за охоты и развития сельскохозяйственных производств на территории их обитания.
Всего в список МСОП в статусе находящихся под угрозой вошли более 32 тысяч видов животных.
Узнайте, как новая «супер белая» краска, отражающая 98% солнечного света, поможет в улучшении микроклимата городов.