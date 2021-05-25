Очарование дня: в Англии родилась черная пантера, от которой не оторвать глаз

Редкий детеныш ягуара родился 6 апреля в заповеднике больших кошек The Big Cat Sanctuary в английском городе Ашфорд в ста километрах к юго-востоку от Лондона. Родителями «малышки» стали постоянные обитатели заповедника – ягуары Кейра и Нерон.
«Пока что у нашего маленького детеныша все отлично. Это потрясающий черный ягуар, и ее часто можно увидеть обнимающейся и играющей с мамой Кейрой. Когда Кейра делает перерыв в воспитании детей, сотрудники присматривают за детенышами и проводят необходимые проверки здоровья», — говорится в сообщении заповедника.
В The Big Cat Sanctuary сообщают, что Кейра родилась в 2017 году в сестринской благотворительной организации Paradise Wildlife Park и приехала в заповедник в рамках Международной программы разведения больших кошек в 2019 году. Она составила пару с Нероном. Их детеныш унаследовал ген окраски отца и родился черным, что характерно для 10 процентов популяции диких ягуаров.
Подобное явление называется меланизм. Он наиболее распространен среди больших кошек, живущих в плотных лесах, куда плохо проникает солнечный свет.
Руководство заповедника сообщило, что с 25 мая по 1 августа будет проводить благотворительный сбор средств, в рамках которого участвующие выберут имя для «малышки».
«Мы на седьмом небе от счастья и приветствуем эту маленькую девочку-ягуара в нашей семье The Big Cat Sanctuary. Мы внимательно наблюдали за Кейрой, матерью, в течение многих недель — как лично, так и по системе видеонаблюдения. Не было никаких сомнений в том, что она беременна. Все, что мы могли сделать, это с волнением ждать большого дня», — говорит Бриони Смит, куратор The Big Cat Sanctuary.
По словам Смит, 6 апреля сотрудники заповедника увидели, что Кейра особенно взволнована, и поняли, что у нее начались схватки. Появившаяся на свет «малышка» уже через две недели открыла глаза и начала довольно уверенно ходить. В настоящее время она живет в логове с матерью и отцом, пока не подрастет и не отправится в общую семейную группу.
The Big Cat Sanctuary работает в рамках Европейской программы разведения исчезающих видов. Ягуары классифицируются как находящиеся под угрозой исчезновения в дикой природе из-за постоянного риска негативного воздействия человека.
Ягуары, наряду с леопардами, львами, тиграми и ирбисами относятся к роду Panthera. Черными пантерами принято называть ягуаров и леопардов черной окраски. Чрезвычайно редко с этим видом мутации рождаются тигры.