Очарование дня: в Англии родилась черная пантера, от которой не оторвать глаз

Руководство заповедника сообщило, что с 25 мая по 1 августа будет проводить благотворительный сбор средств, в рамках которого участвующие выберут имя для «малышки».

«Мы на седьмом небе от счастья и приветствуем эту маленькую девочку-ягуара в нашей семье The Big Cat Sanctuary. Мы внимательно наблюдали за Кейрой, матерью, в течение многих недель — как лично, так и по системе видеонаблюдения. Не было никаких сомнений в том, что она беременна. Все, что мы могли сделать, это с волнением ждать большого дня», — говорит Бриони Смит, куратор The Big Cat Sanctuary.

По словам Смит, 6 апреля сотрудники заповедника увидели, что Кейра особенно взволнована, и поняли, что у нее начались схватки. Появившаяся на свет «малышка» уже через две недели открыла глаза и начала довольно уверенно ходить. В настоящее время она живет в логове с матерью и отцом, пока не подрастет и не отправится в общую семейную группу.