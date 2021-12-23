Один день из жизни росомахи: видео

Молодая росомаха по кличке Фрея стала героиней нового видео от научно-популярного канала Smithsonian. Недавно у нее родилось двое малышей, и теперь ей нужно обеспечивать их всем необходимым. Для защиты от суровых зимних условий уже подготовлена уютная норка, но время от времени Фрее нужно уходить на охоту, и тогда детеныши остаются без защиты.

Рискнув совершить вылазку за едой, Фрея тут же наткнулась на самца, в котором увидела угрозу. Любой посторонний представитель ее вида готов убить ее потомство — после этого самка снова будет готова к зачатию, а самец сможет оставить свои гены. Фрея вступает с непрошеным гостем в битву, но вскоре оба понимают, что это было напрасно: этот самец и является отцом малышей, ждущих маму в норке. Звери мирно расходятся, однако время и, главное, калории, были потрачены зря. Теперь росомахе требуется еще больше пищи, чтобы восполнить свои силы.

Единственное, что ей удается найти — это заледеневшая кость. Для кормящей матери этого мало, но это лучше, чем ничего. Подкрепившись, Фрея отправляется дальше.